Raid omofobo a San Giuliano Terme, Fattori: "Gesto d'odio. Chi resta indifferente è complice"

Ferma condanna da parte di Tommaso Fattori, candidato alla presidenza della Regione per Toscana a Sinistra, nei confronti del grave gesto d’odio e intolleranza compiuto due giorni fa a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. “In un raid notturno, qualcuno ha dato fuoco alla bandiera arcobaleno appesa alla finestra di una casa dove vive una coppia gay, alla quale voglio esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà”. “I vicini sono dovuti intervenire per spegnere il rogo evitando che potesse trasformarsi in tragedia, poiché la famiglia stava dormendo all’interno dell’abitazione. Oltre al rischio per l’incolumità delle persone, simili minacce sono inammissibili”, ha aggiunto Fattori. “Appena qualche giorno fa a Firenze è stata rinvenuta una svastica di fronte all’abitazione di una famiglia di origine ebraica. Due gravissimi episodi di intolleranza e razzismo in pochi giorni sono un segnale estremamente preoccupante che non deve passare inosservato. Continueremo a contrastare ogni giorno sul piano politico e culturale chi cerca di alimentare odio e xenofobia ma anche chi fa finta di non vedere. C’è troppa indifferenza, anche nel mondo politico, e chi resta indifferente è complice”.

