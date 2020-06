Riapertura del ponte sull'Ombrone, il PD: "Da dimenticare la gestione della Giunta Comunale"

Le dichiarazioni del Capogruppo PD in Consiglio Comunale Walter Tripi in merito alla riapertura del Ponte sull'Ombrone tra Capostrada e Gello:

"Finalmente si è sbloccata una situazione che ha creato profondi disagi a larga parte della città. Bene il pressing della Regione su ANAS per chiudere i lavori prima possibile, da dimenticare la gestione della Giunta Comunale che si è totalmente dimenticata di avere tra le proprie deleghe quella della gestione della mobilità e della Polizia Municipale, oltre a non aver preteso i lavori a tempo pieno per una più rapida conclusione. Nonostante l'inattività degli assessori comunali, troppo impegnati sui social network, una buona notizia per la città".