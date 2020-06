Travolto da un albero, muore un boscaiolo nel Casentino

Incidente sul lavoro per un boscaiolo di 47 anni, morto travolto da un albero in una foresta del Casentino, in Toscana. L'incidente è accaduto nel comune di Pratovecchio nell'Aretino in località Calla - Fosso Del Lastricciolo.

I colleghi dell'uomo e il suo datore di lavoro hanno dato l'allarme. Immediatamente sono arrivati i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Dai primi accertamenti pare che il 47enne, romeno residente nella zona, stesse tagliando insieme ai colleghi un grosso albero quando il tronco gli è all'improvviso rovinato addosso causandone il decesso sul colpo. Sono in corso le verifiche sulla dinamica da parte dei carabinieri e degli ispettori del lavoro.

L'autorità giudiziaria ha disposto un esame esterno della salma da eseguirsi a Bibbiena domani, prima di riconsegnare per le esequie il corpo ai familiari.