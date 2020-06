Buongiorno oggi ringrazio Laura che in questo periodo ha sperimentato nel preparare anche le Brioche fatte in casa. Laura è molto brava a cucinare e mi ha già dato nel tempo diverse ricette. Conosco Laura da molti anni ormai e ho avuto il piacere di assaggiare molte sui piatti e quelli della sua mamma Anna, dico sempre una cosa a loro: " quando dite che stasera c'è poco, il vostro poco è veramente tanto". Laura ha anche la fortuna di avere uno zio contadino e molta verdura e alcuni generi di frutta le prende direttamente dall'orto.

Mi ha dato due foto Laura quella dei cornetti finiti, che è in primo piano, quella dell'impasto pronto che si trova nella galleria.

Laura ha preso questa ricetta da un sito molto conosciuto "Fatto in casa da Benedetta" e riporto anche il link della ricetta in modo se qualcuno vuol vedere anche vedere il video.

www.fattoincasadabenedetta.it/ricetta/

Brioche sofficissime allo yogurt

Ingredienti

250 g yogurt intero a temperatura ambiente

100 g zucchero

1 uovo

70 g burro a temperatura ambiente

450 g farina metà 00 metà manitoba

1 bustina di Lievito di birra Mastro Fornaio Paneangeli 7 g

2 cucchiaini di zucchero

buccia grattugiata di 1 limone

marmellata di albicocche q.b.

1 tuorlo per spennellare

latte per spennellare

Preparazione

In una ciotola prepariamo le due farine insieme al Lievito di Birra Mastro Fornaio Paneangeli e 2 cucchiaini di zucchero. Mescoliamo e teniamo da parte. In una ciotola capiente versiamo lo yogurt, aggiungiamo lo zucchero e rompiamo l'uovo. Aggiungiamo anche il burro ammorbidito e grattugiamo la buccia di un limone. Mescoliamo per bene con una forchetta. Iniziamo ad incorporare il mix di farina e lievito poco alla volta, continuando a mescolare con un mestolo. Quando l'impasto si fa più resistente lo trasferiamo sul piano di lavoro infarinato e continuiamo ad impastare con le mani. L'impasto delle brioche è pronto quando è elastico ed omogeneo e non si attacca più alle mani. Trasferiamo l'impasto in una ciotola pulita, copriamo con la pellicola e lasciamo lievitare fino al raddoppio del volume. Ci vorranno circa 2 ore. Terminata la lievitazione lavoriamo un po' l'impasto con le mani e per comodità lo dividiamo in due. Formiamo due filoncini da suddividere in 5 palline. Avremo così 10 brioche. Allarghiamo ognuna delle palline e le stendiamo con il mattarello per formare dei dischi. Aggiungiamo un po' di marmellata a piacere su un lato del disco e spennelliamo con il latte sul resto della pasta. Richiudiamo il disco su se stesso solo per metà in modo da ricoprire la marmellata, quindi con una rotella pratichiamo dei tagli sul resto del disco. Terminiamo di richiudere e diamo forma alla brioche. Quindi sistemiamo su una teglia ricoperta di carta forno. Ora lasciamo lievitare per altri 20 minuti. Infine spennelliamo le brioche con il tuorlo d'uovo. Mettiamo in forno ventilato a 170 ° oppure in forno statico a 180°. In entrambi casi il tempo di cottura è di 20 minuti. Al termine della cottura lasciamo raffreddare.

Consiglio di Benedetta: queste brioche sono ottime anche semplici, e si mantengono sofficissime per 4 o 5 giorni, basta chiuderle in un sacchetto per alimenti. In questa ricetta otteniamo un impasto morbido e lievitato grazie al Lievito di Birra Mastro Fornaio Paneangeli. E’ un lievito disidratato che non ha bisogno di essere attivato in acqua, basta mescolarlo alla farina con l’aggiunta di 2 cucchiaini di zucchero.

Laura

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.