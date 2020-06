Buongiorno oggi ringrazio una persona molto vicina a me, mio marito Spartaco che ha cucinato la scorso mese per la prima volta le melanzane ripiene, sono poi seguite altre volte in cui le ha preparate. Spartaco in cucina realizza le uova sia strapazzate che sode, la salsa di pomodoro con olive e aglio con la quale condisce la pasta e poi delle buone insalate variegate, finalmente è uscito dalla sua confort zone, grazie ad un tutorial che ha visto su internet ha sperimentato le melanzane ripiene. A differenza mia che seguo le ricette anche dai libri o riviste di cucina a lui piace solo seguirle in video.

Il risultato delle sue melanzane ripiene è stato fantastico, molto buone e con ingredienti semplici come la mozzarella, il pane e il pomodoro. Le melanzane ripiena si possono realizzare in molti modi con la carne altre verdure, insomma una vera bontà, pensiamo alla parmigiana, buonissima. Le foto le ho scattate mentre Spartaco le preparava, ci sono i passaggi più importanti.

Melanzane con mozzarella e pomodoro cotte al forno

Ingredienti per quattro persone

2 melanzane

2 mozzarelle

300 gr di passata di pomodoro

4 fette di pane

Parmigiano grattugiato q.b.

Olio extravergine di oliva q.b.

1 spicchio di aglio

Foglie di basilico

Sale

Preparazione:

Lavate e tagliate a metà le melanzane e prendendo un coltellino andate ad incidere la polpa senza bucarla, prima lungo la circonferenza e poi incidete per obliquo da una parte e poi dall’altra creando una sorta di reticolo a rombi o piccoli rettangoli. Prendete una teglia e rivestitela con carta da forno e metteteci le melanzane e passateci sopra un filo di olio e poi un pochino di sale, in forno preriscaldato a 180 gradi per 50 minuti. Una volta tolte dal forno svuotate la polpa stando attenti a non rompere il guscio e mettete la polpa in una ciotola e con una forchetta schiacciatela e lasciate almeno una 10 di minuti da parte a farla raffreddare. In una padella mettete dell’olio di oliva con uno spicchio di aglio e diamo il tempo all’olio di riscaldarsi e poi aggiungeteci la passata o dei pomodori pelati che frullerete, aggiungere le foglie di basilico e le spezzettate a mano e un po’ di sale. Fate cuocere per qualche minuto la salsa deve scaldarsi bene e fate ritirare se troppo liquida. Tagliate a fette il pane e poi tagliate ogni fetta a cubetti e togliete la mollica utilizzate solo la crosta per avere una maggiore croccantezza. Affettate la mozzarella e poi iniziate a farcire i gusci di melanzana nel seguente modo: prima distribuendo uno strato di salsa di pomodoro, poi un po’ di polpa di melanzane, il pane, un altro po’ di polpa di melanzane, la mozzarella e ancora pomodoro, nella chiusura utilizzate abbondante parmigiano grattugiato. Mettete in forno a 200 gradi per 10/15 minuti. Mangiatele subito o fatele intiepidire un pochino, sono buonissime.

Spartaco di Empoli

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.