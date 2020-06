Aumentano i soggiorni in regalo dagli Agriturismi di Pescia al personale sanitario di Piacenza

Il personale sanitario dell’AUSL di Piacenza, in prima linea contro l’emergenza Covid19, è il destinatario di uno speciale regalo: Un soggiorno gratuito di 3 notti per 2 persone da utilizzare nei prossimi mesi ad emergenza conclusa.

Questo è il regalo che alcuni Agriturismi del Comune di Pescia (PT) hanno deciso di offrire. L’offerta presentata il mese scorso si è arricchita di partecipanti, grazie anche all’interessamento del programma radiofonico “Ovunque6” in onda il fine settimana su RAI Radio2. Attualmente infatti sono ancora disponibili soggiorni per 6 persone in quest’angolo verde di Toscana.

L’iniziativa è nata da un piccolo gruppo di Agriturismi (Fattoria di Pietrabuona, Marzalla, Poggetto Pellegrini, Villa Colle Olivi) che sentendo l’esigenza di ringraziare medici ed infermieri per l’impegno messo in campo hanno deciso di farlo nel modo che a loro riesce meglio: essere ospitali.

Come fare ad usufruire dei soggiorni è molto semplice ce lo spiegano Paola, Giampaolo, Candida, Maria Stella ed Anna: “Basta un contatto diretto, telefonico o per email, ed il gioco è fatto. Saremo lieti di ospitarvi e farvi conoscere Pescia e le sue bellezze. E’ il momento dunque di cogliere l’opportunità di una bella gita in Toscana”

info@pietrabuona.com info@marzalla.it poggettopellegrini@virgilio.it villacolleolivi@outlook.it

Fonte: Ufficio Stampa