Toscana Carbon Neutral: "Inserire Collesalvetti e Orbetello tra i beneficiari del bando per la piantumazione degli alberi"

Inserire tutti i comuni delle aree SIN - SIR nell’elenco dei 63 territori comunali ritenuti critici dal punto di vista della qualità dell’aria e indicati tra i beneficiari del bando regionale “Toscana Carbon Neutral”: è quanto chiede una mozione presentata dai consiglieri del gruppo Toscana a Sinistra, Tommaso Fattori e Paolo Sarti, secondo cui tutti i comuni delle aree SIN-SIR – quindi anche Collesalvetti e Orbetello, al momento rimasti esclusi - devono poter accedere ai finanziamenti per la piantumazione di alberi e per il potenziamento della mobilità ciclabile previsti dal bando che uscirà nel luglio prossimo.

“Si tratta di comuni che presentano condizioni ambientali critiche e alti livelli di inquinamento”, dicono i consiglieri di Toscana a Sinistra. “Sia Collesalvetti, a causa della presenza della raffineria di petrolio Eni e della centrale termoelettrica Enel, che Orbetello, a causa della vecchia area ex Sitoco, richiederebbero interventi per lo sviluppo urbano sostenibile”. “Resta fermo che la priorità assoluta per Livorno e Collesalvetti è avviare la bonifica, se dopo venti anni nessuno ha ancora mosso un dito, allora significa che s’è persa un’enorme quantità di tempo, un fatto gravissimo considerati i dati epidemiologici sullo stato di salute della popolazione”.

“Il Ministero ha inserito Collesalvetti tra i 44 siti più inquinati d’Italia, i cui abitanti sono esposti a rischi di gravi malattie” ha aggiunto Luca Chiappe, della Sinistra per Collesalvetti. Non possono essere esclusi dal novero dei comuni che possono richiedere finanziamenti e impegnarsi nella realizzazione di progetti ambiziosi sul piano ambientale”.

La strategia regionale “Toscana Carbon Neutral” punta a raggiungere l’obiettivo della neutralità di emissioni climalteranti entro il 2050 attraverso una serie di progetti integrati per la riduzione dell’inquinamento.

Gruppo Consiliare Toscana a Sinistra

Regione Toscana