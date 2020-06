Concorso polizia locale, insoddisfazione FdI-Cdx per Empoli: "Unione si affida ad altro ente"

Nell’ultimo consiglio comunale svoltosi al palazzetto delle esposizioni ha finalmente avuto risposta l’interrogazione di Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli a proposito del concorso di polizia locale che porterà nuove unità all’organico in forza all’Unione dei comuni dell’Empolese-Valdelsa.

“Siamo totalmente insoddisfatti della risposta fornitaci dall’assessore Ponzo Pellegrini - spiega il consigliere Federico Pavese, firmatario dell’interrogazione insieme ai colleghi Poggianti e Di Rosa e presentatore dell’interrogazione stessa - Chiedevamo come mai nel bando di concorso non fosse previsto il possesso della patente A, come mai non ci fosse un limite di età, come mai non ci fossero vere e proprie prove psicofisiche da sostenere. Ci è stato risposto, in maniera meccanica, che il concorso è stato bandito dal comune di Santa Croce sull’Arno e che quindi le regole sono quelle di quel comune e che l’Unione dei comuni ha accettato, senza metter niente in discussione, tutto, nonostante il maggior numero di posti a disposizione sia proprio per l’Unione. E non per i comuni del Valdarno pisano che hanno indetto la selezione insieme al nostro organo unionale."

“Una risposta spiazzante, meccanica, che non ha innescato nessuna riflessione da parte della maggioranza - concludono Pavese, Di Rosa e Poggianti - su un tema importante come quello dell’ampliamento dell’organico della polizia locale. Aspettavamo da anni questi concorso e l’Unione che fa? Si affida totalmente a un altro ente e alle sue regole per assumere nuovo personale. Personale che, da bando di concorso, avrà, fra l’altro, la possibilità di avere come opzione ultima la scelta di venire a lavorare a Empoli e nei comuni dell’Empolese Valdelsa.“

La solita interrogazione sarà presto discussa anche nell’assemblea dell’Unione, presentata sempre dal gruppo di Fratelli d’Italia in quel consesso dai consiglieri Pilastri, Ingenito, Tani e Barbato. Speriamo sinceramente che possa esserci una discussione più ampia e che vengano fornite risposte meno tecniche, più politiche con una presa di coscienza su quello che si è andati a decidere su un tema di fondamentale importanza, ovvero il controllo e la sicurezza del nostro territorio.

Fonte: Fdi-Cdx per Empoli