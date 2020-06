Risolto il cedimento del marciapiede a Castelfranco: riaperte le strade che incrociano via Usciana

Da qualche ora sono state aperte al transito delle auto, le strade che incrociano via Usciana, chiuse a seguito del cedimento di un marciapiede realizzato sopra un fosso tombato, parallelo al lato opposto il cimitero comunale. Pertanto, è possibile percorrere le strade attraversando le intersezioni di via Usciana, con le vie Einaudi, Banchini, Arme e San Giovacchino.

Appena terminato l’intervento di realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, è stata decisa la immediata riaperture delle strade. Nei giorni scorsi si erano svolti degli incontri tra personale dell’Ufficio Tecnico, della Polizia Municipale e le ditte incaricate per il posizionamento dei cartelli, finalizzati ad indicare il percorso da compiere per gli automezzi. In particolare, infatti, è stato introdotto, per una condizione di sicurezza, il divieto di passaggio ai mezzi superiori a 3.5 tonnellate dagli incroci interessati che si trovano posizionati sopra il fosso intubato. La fornitura dei cartelli, realizzati appositamente per questa situazione, è avvenuta appena è terminato il periodo di lock down.

Da stamattina, hanno svolto servizio mirato nelle zone interessate dalla riapertura, agenti della Polizia Municipale per disciplinare il transito e fornire le indicazioni a automobilisti e cittadini.

Il provvedimento di chiusura si era reso necessario per salvaguardare la sicurezza dei passanti: dai primi controlli, era stato individuato un rischio per i passanti ed è subito scattato il provvedimento di emergenza. Dopo la rimozione del materiale che era finito nel fosso -per evitare problemi idraulici nel deflusso delle acque meteoriche- uno dei primi interventi, in seguito a verifica tecnica è stato il rafforzamento degli incroci con la messa a terra delle lastre di ferro per far passare i mezzi fino a 3,5 tonnellate. A ulteriore conferma di questa disposizione sono stati messe delle barriere fisiche per consentire solo il passaggio dei mezzi aventi una larghezza fino a 2,30 metri.

Sono state introdotte anche delle modifiche della viabilità, in aggiunta al divieto di passaggio per i mezzi pesanti o con larghezza superiore a 2,30 metri; in particolare in Via Einaudi con l’istituzione del senso unico di marcia, secondo la direttrice Via F.lli Cervi – Via Usciana, con contestuale eliminazione del divieto di sosta permanente sul lato destro della carreggiata, secondo la medesima direttrice. Per fare un esempio: chi esce dal parcheggio davanti la posta potrà andare solo verso il cimitero.

Il transito dei mezzi pesanti è in via eccezionale consentito

• nel solo tratto compreso tra l’intersezione con Via F.lli Cervi e l’accesso a Piazza Ungaretti esclusivamente per lo svolgimento di operazioni di carico e scarico da effettuarsi nella stessa Via Einaudi ed in Via Scotellaro.

• nel solo tratto compreso tra l’intersezione con Via Scotellaro e l’inizio della strettoia asimmetrica a sinistra (secondo la direttrice di marcia Via F.lli Cervi – Via Usciana) esclusivamente per lo svolgimento di operazioni di carico e scarico da effettuarsi nella stessa Via Banchini.

In via Banchini viene istituito il divieto di sosta “0 – 24” nel tratto compreso tra l’intersezione con Via F.lli Cervi e l’intersezione con Via Scotellaro, lungo il margine destro della carreggiata; Il transito dei mezzi pesanti è in via eccezionale consentito esclusivamente per lo svolgimento di operazioni di carico e scarico da effettuarsi nella stessa Via Banchini, in Via Scotellaro ed in Via Arme.

Viene istituito il senso unico di marcia, in via Arme, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Usciana ed il civico 14 secondo la direttrice Via Usciana – Via Scotellaro.

Nei prossimi giorni verranno fatti alcuni aggiustamenti come gli stalli di sosta in Via Banchini e Via Einaudi.

“Da questa mattina torna ad essere accessibile, anche se solo per le auto una zona importante di Castelfranco senza dover ricorre a strade secondarie. Ci eravamo dati l’obiettivo di riaprire per le auto e questo sta avvenendo. Capisco i disagi che le persone hanno dovuto sopportare. Con questa occasione facciamo anche alcune modifiche alla viabilità ed alla sosta nella zona. Ora vogliamo proseguire con la progettazione complessiva dell'intervento di messa in sicurezza per il tratto interessato ed essere pronti quando ci saranno delle opportunità di finanziamento. Infatti il nostro comune da solo non può far fronte alle spese necessarie”.

Gabriele Toti, sindaco di Castelfranco