Spazzamento manuale, parte un nuovo servizio a Santa Croce sull'Arno

A partire dal prossimo lunedì 8 giugno prenderà avvio un nuovo servizio di spazzamento manuale che sarà svolto da Geofor SpA. Il nuovo servizio comprenderà anche lo svuotamento dei cestini stradali presenti sul territorio comunale (risultano censiti in totale 180 cestini sul territorio comunale, di cui 25 nella frazione di Staffoli).

Il nuovo servizio nel dettaglio prevede:

- spazzamento manuale e contestuale svuotamento cestini stradali nelle principali strade e piazze del centro storico del Capoluogo (corso Mazzini, piazza Garibaldi, piazza Matteotti, via Roma, largo Nazzi), tutti i giorni dal lunedì al sabato;

- spazzamento manuale e contestuale svuotamento cestini stradali nelle strade del centro storico del Capoluogo non oggetto di spazzamento meccanizzato, con frequenza di 1 volta a settimana;

- svuotamento cestini e rimozione rifiuti attorno a panchine e attrezzature giochi per bambini nei parchi e nelle aree a verde pubblico, con frequenza di 2 volte a settimana;

- svuotamento cestini nelle seguenti strade: piazza Fratelli Cervi, via Ho Chi Min, viale di Vittorio, via Giovanni XXIII, piazza Romero, via Gramsci, lungarno Tripoli, via Gobetti, via della Libertà, viale Buozzi, via delle Pinete, via Milano, piazza della Segheria, via Livornese, piazza Panattoni, piazza Signorini, largo Democrazia, con frequenza di 2 volte a settimana;

- svuotamento cestini restanti sul territorio comunale, con frequenza di 1 volta a settimana;

- supporto alla pulizia dell’area del mercato di Staffoli.

Si fa presente che con l’introduzione del nuovo servizio di spazzamento manuale dovrà essere rivista la segnaletica sui divieti di sosta dei veicoli nel centro storico del Capoluogo. Pertanto nelle prime settimane di avvio del servizio non saranno applicati divieti e sanzioni.

Sarà successivamente provveduto a dare opportuna comunicazione sull’entrata in vigore di nuovi divieti di sosta dei veicoli. Il periodo di sperimentazione potrà apportare modifiche al servizio.

"Tutto era pronto settimane fa, ma l’emergenza Covid-19 ha spostato fino ad oggi l’avvio del nuovo servizio di spazzamento manuale e di svuotamento dei cestini nel territorio comunale. Ora finalmente potremo mettere in atto una razionalizzazione di un servizio importantissimo, che anche in questo periodo di emergenza nazionale si rivela importante. Avere cura degli spazi pubblici ci aiuta indubbiamente a mettere in pratica la prevenzione in maniera più organizzata. Ed è anche questa la Santa Croce ancora più bella che vogliamo avere". Così il Sindaco di Santa Croce sull'Arno Giulia Deidda.

Il vicesindaco Baldacci commenta: "Avere un servizio efficiente di spazzamento manuale delle strade e di svuotamento dei cestini era per noi una priorità e sono soddisfatto che Santa Croce sull'Arno riesca ad averlo già nel primo anno della nuova consiliatura. Questo è un tema su cui Istituzioni e cittadinanza possono fare molto, collaborando. Di fronte a un servizio ben strutturato, i cittadini rispondono dimostrando un maggiore senso civico. O almeno ci auguriamo tutti che sia così".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa