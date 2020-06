Abbracciamo i tigli, oltre 100 partecipanti tra Comitato e sinistra empolese

La mobilitazione social è riuscita a portare più di 100 persone in strada per gli alberi di viale IV Novembre quest'oggi, per l'iniziativa 'Abbraccia un tiglio' a Empoli. Oltre alla fondatrice del comitato, Simona Bertini, vari esponenti politici erano presenti tra cui Leonardo Masi e Beatrice Cioni, consiglieri comunali di Buongiorno Empoli, esponenti del Csa Intifada, della Ciclofficina Empolese, di Legambiente Empoli, Verdi Empoli e molti altri. Lungo tutta la lunghezza del viale si sono disposti i manifestanti, chiamati a raccolta tramite megafono. Prima il viale è stato percorso in bici, prima del vero e proprio abbraccio alle piante (malate e sane). La polizia municipale dell'Unione era presente per sorvegliare sul corretto svolgimento dell'evento. Una manifestazione con tanto di mascherine, come d'obbligo in questi giorni, pacifica e ordinata. "Questa manifestazione non è nata proprio dal comitato - spiega Bertini - però noi abbiamo naturalmente aderito. Abbiamo parlato con le istituzioni e con i consiglieri. Se intenderanno procedere (con i tagli) ci saranno conseguenze che non voglio al momento anticipare". Nelle stesse ore, in sede istituzionale, la commissione ambiente è stata chiamata a discutere sulla 'contro-relazione' di altri tecnici per i 22 tigli a rischio. Sarà da quell'ambito che potrà veramente nascere un atto di indirizzo verso la giunta comunale. L'appoggio dalla strada, però, c'è stato.

Margherita Cecchin