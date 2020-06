Festa grande, il Montelupo è ufficialmente in Promozione

La notizia era nell'aria da tempo. Oggi è arrivata l'ufficialità, dopo la comunicazione della Lega Nazionale Dilettanti.

La prima squadra dell'USC Montelupo che era in vetta alla classifica a 6 giornate dalla fine del campionato, approda di diritto nella categoria Promozione.

Un gran bel risultato per gli amaranto, che in questo 2020 hanno dovuto smettere di giocare come tutte le altre squadre a marzo a causa dell'emergenza sanitaria. Una situazione che è rimasta nell'incertezza per mesi e che è arrivata ad una conclusione positiva per la compagine montelupina con l'annuncio di quest'oggi.

«È veramente una gran bella notizia - afferma l'assessore allo sport, Simone Focardi - Una notizia che premia lo sforzo degli atleti e dell'allenatore e che segna un'ottima ripartenza per la società all'indomani del cambio di dirigenza. Sarebbe stato bello festeggiare sul campo questo traguardo, ma la situazione non ce l'ha permesso, ma la vittoria è strameritata per i ragazzi di Mr.Lucchesi, che hanno dominato il proprio girone di Prima Categoria, grazie anche alla presenza di alcuni giocatori provenienti dalle giovanili amaranto. La prossima stagione la squadra sarà impegnata in un campionato di prestigio e molto impegnativo. Una vittoria che arriva come ciliegina sulla torta del novantesimo compleanno dell'USC. Davvero un bel modo di festeggiare. Il mio augurio è che proseguano sulla strada intrapresa quest'anno e che si torni a riempire la tribuna del Castellani, quando questo sarà consentito, per sostenere la prima squadra della nostra città. Grandi ragazzi, complimenti da parte di tutta l'amministrazione!»

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa