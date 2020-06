Acquedotto Santa Colomba, sostituiti metri di condotta per Bientina e Calcinaia

Eliminare le perdite su un tratto di rete idrica particolarmente datato e migliorare il servizio per le utenze della zona attraverso il progressivo ammodernamento dell’acquedotto. Sono questi gli obiettivi raggiunti con la fine dei lavori in via Valdinievole Sud a Santa Colomba, nel comune di Bientina. Le operazioni sono terminate nei giorni scorsi con i collegamenti della nuova condotta all'infrastruttura idrica, in attesa della riasfaltatura della strada che avverrà nelle prossime settimane, una volta trascorso il tempo per l’assestamento del terreno.

L’intervento si era reso necessario di fronte all'evidenza di come gli “interventi tampone” per risanare i singoli guasti - pur tempestivi e utili a garantire la continuità dell’erogazione idrica - non potessero rappresentare la soluzione definitiva al problema di una tubazione vetusta e per questo giunta rapidamente a “fine vita”. Da qui, la progettazione da parte di Acque SpA del lavoro risolutivo, che ha interessato il tratto di via Valdinievole Sud al di sotto della rotatoria a Quattro Strade: l’attività è ripresa dall'estremità di un tratto già sostituito in passato, per proseguire fino all'intersezione con via Lawley, con la posa in opera di ulteriori 600 metri di tubazione che sono stati così completamente ammodernati.

Non solo: sono stati realizzati ex novo tutti i relativi allacci d’utenza. In più, la nuova condotta in ghisa sferoidale (materiale più resistente di quello delle tubazioni di “vecchia data”) avrà un diametro maggiore di quella attuale. Ciò consentirà un potenziamento del servizio idrico, adeguando ampiamente il sistema di distribuzione alla domanda di acqua potabile in zona.

Il progetto ha comportato un investimento di circa 280mila euro e, come detto, garantirà la drastica riduzione del numero di guasti, con ripercussioni positive sulla più ampia rete idrica cui è collegata la condotta di via Valdinievole Sud. A questo contribuirà anche un altro lavoro che è terminato a gennaio (compresi i ripristini degli asfalti) sulla stessa strada nel comune di Calcinaia, nel tratto che precede l’abitato di Santa Colomba arrivando da Ponte alla Navetta. Qui sono stati sostituiti 290 metri di condotta idrica, per un investimento di circa 100 mila euro, con le stesse finalità di un miglioramento del servizio per qualità e continuità.

Fonte: Acque Spa