Consiglio dell'Unione Valdera, ordine del giorno della prossima seduta

E’ convocata per il giorno di venerdi 26 giugno 2020, alle ore 18.00, presso la sala consiliare dell’Unione in Pontedera, Via Brigate partigiane n.4, la seduta ordinaria del Consiglio dell’Unione Valdera per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente dell’Unione

Rendiconto della gestione 2019: conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale. Approvazione

Interrogazione protocollo n.22660/2020 presentata dai consiglieri Bagnoli e Bandecca del Gruppo Centrodestra Valdera relativa alle biblioteche della rete Bibliolandia

In seguito all’emergenza epidemiologica da COVID 19 in via eccezionale il Consiglio dell’Unione si terrà a porte chiuse, con registrazione della seduta e pubblicazione sul sito dell’Unione.

All’interno dell’aula i Consiglieri dell’Unione saranno disposti in maniera da rispettare la distanza di sicurezza disposta dalle normative emanate per il contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid 19. In ogni caso sarà data la possibilità ai Consiglieri dell’Unione di partecipare alla seduta in videoconferenza.

