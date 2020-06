Sanzioni ai pescatori, 4 multati su 42 controllati: assenza di licenza e pesca a stratto

Multati mentre pescano poiché privi di licenza. È il provvedimento adottato dai carabinieri forestali per 4 pescatori, nell'ambito di controlli contro il bracconaggio ittico, effettuato lungo l'Arno, a Signa e lungo il fiume Greve a Impruneta.

A ricevere la sanzione sono state 4 persone su 42 controllate, 3 delle quali con multe da 160 euro ciascuno per non aver avuto la licenza. La quarta persona è stata multata non solo per essere stata priva di permesso ma anche perché stava facendo pesca a stratto, una modalità vietata dalla legge, che prevede l'uso degli ami fabbricati artigianalmente.