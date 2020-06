'Giustizia per Martina', fermati con oggetti atti a offendere: 7 denunciati

Un gruppo di ragazzi partito da Genova, era diretto a Castiglion Fibocchi, paese dei due ragazzi assolti nel processo per la morte di Martina Rossi, studentessa morta sfuggendo a uno stupro, è stato fermato da Polstrada e denunciato.

Erano sette su un pulmino partito da Genova in direzione Arezzo, ma il mezzo, con pennelli, vernici e uno striscione con la scritta 'Giustizia per Martina', è stato bloccato a pochi chilometri dal paese aretino dalla Polstrada che ha perquisito il veicolo sequestrando anche taglierini, un manganello telescopico, un moschettone con coltello multifunzionale, vernice spray, alcuni fumogeni nautici e materiale vario utilizzabile per vergare scritte.

I sette sono stati denunciati per porto di oggetti atti a offendere. Per loro sarà emesso un foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Castiglion Fibocchi.

Secondo accertamenti il gruppo voleva fare esclusivamente un gesto di solidarietà al padre di Martina Rossi, che è stato un sindacalista storico dei portuali di Genova.