Livorno, riaprono Palazzo Comunale e Anagrafe: informazioni e orari

In base all'Ordinanza del Sindaco n.264 del 17 giugno 2020, da lunedì 22 giugno gli uffici comunali si avvieranno a riprendere il regolare svolgimento di tutti i servizi compatibilmente con quanto stabilito dalle normative vigenti per la prevenzione del Coronavirus.

In particolare riaprono totalmente al pubblico Palazzo Comunale e Palazzo Anagrafe, per quanto, per molte pratiche, su appuntamento per non creare assembramenti.

Si precisa che non si può entrare nei palazzi e negli uffici senza mascherina e senza essersi igienizzati le mani.

Non in tutti gli uffici è presente il termometro per misurare la febbre e in quel caso il cittadino dovrà sottoscrivere un'autocertificazione dichiarando che la propria temperatura non supera i 37.5 gradi.

Di seguito le modalità di accesso e i recapiti

CENTRALINO

Servizio di nuovo attivo al numero 0586 - 820111, con orario 9-13 tutti i giorni dal lunedì al venerdì

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO (URP)

Da lunedì 22 giugno l'URP sarà aperto al pubblico, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e giovedì anche nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (escluso il mese di agosto).

Telefono 0586 820204 e 0586 820205 - mail urp@comune.livorno.it - Whatsapp 3358225555 (solo messaggi)

STATO CIVILE (Palazzo Anagrafe)

Lunedì, Mercoledì, Venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Martedì e Giovedì: dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Servizi essenziali senza appuntamento:

denunce di morte (0586/820407- 820003)

dichiarazioni di nascita (0586/820434)

Servizi su appuntamento:

pubblicazioni di matrimonio, separazioni e divorzi davanti all'Ufficiale di Stato Civile, acquisti e riconoscimenti di cittadinanza, unioni civili, adozioni, riconoscimenti filiazione, deposito Dichiarazioni Anticipate di Trattamento.

Gli estratti/certificati di Stato Civile possono essere richiesti con le seguenti modalità: presentandosi presso lo sportello dedicato dell'U. di Stato Civile , piazza del Municipio 50, piano primo, con il seguente orario di apertura al pubblico: Lunedì, Mercoledì e Venerdì , dalle ore 9.00 alle ore 13.00; oppure scrivendo all'indirizzo e-mail statocivile@comune.livorno, allegando copia del documento d'identificazione . In questo caso, l'Ufficio trasmetterà l'estratto/certificato richiesto, munito di timbro digitale, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal richiedente. Il servizio è gratuito. Nella richiesta si consiglia di indicare anche un recapito telefonico per essere eventualmente contattati.

Per informazioni, chiarimenti, richieste di appuntamenti in merito a procedimenti di Stato Civile, si può contattare l'Ufficio alla casella di posta elettronica statocivile@comune.livorno (si consiglia di lasciare un recapito telefonico per essere eventualmente richiamati).

SERVIZI ANAGRAFICI E DEMOGRAFICI

Anagrafe Centrale

Giorni di apertura settimanale: Lunedì, martedì e giovedì orario 9,00 – 13,00 su appuntamento

1 sportello CIE (Carte di Identità Elettroniche)

1 sportello Polivalente (per altre certificazioni anagrafiche: autentiche di firma foto e documenti, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, passaggi di proprietà, certificazioni di esistenza in vita, carte di identità cartacee per residenti all’estero)

1 sportello Casa Comunale

Aperture aggiuntive:

Mercoledì orario 9,00 – 13,00 a flusso libero :

1 sportello unico per CIE e Polivalente

1 sportello Casa Comunale

Venerdì orario 9,00 – 13,00 a flusso libero

1 sportello unico per CIE e Polivalente

1 sportello Casa Comunale

1 sportello Cambi di residenza

Sabato orario 9,00 – 13,00 per urgenze aperta il 13 e 27 giugno; 11 e 25 luglio; 8 e 22 agosto

1 sportello Polivalente

1 sportello CIE

Nei giorni di apertura, nell’orario 9,00 – 13,00, sarà nuovamente disponibile il totem per l’estrazione di certificati anagrafici con inserimento di tessera sanitaria

Sportello al Cittadino Area Nord

Giorni di apertura settimanale:

Lunedì Martedì e Giovedì orario 9,00 – 13,00 su appuntamento

1 sportello CIE

1 sportello Polivalente

1 sportello CIE (su appuntamento 9,00 - 11,00 flusso libero per urgenze 11,00 – 13,00)

1 sportello Relazioni con il Pubblico (prenotazioni appuntamenti, informazioni e prestazioni a supporto di altri uffici comunali)

Sabato orario 9,00 – 13,00 per urgenze aperto il 20 giugno; 4 e 18 luglio; 1 e 29 agosto

Sportello al Cittadino Area Sud

Giorni di apertura settimanale:

Lunedì Mercoledì e Venerdì orario 9,00 – 13,00 su appuntamento

1 sportello CIE

1 sportello Polivalente

1 sportello Relazioni con il Pubblico (prenotazioni appuntamenti, informazioni e prestazioni a supporto di altri uffici)

Nei giorni di apertura, nell’orario 9,00 – 13,00, sarà nuovamente disponibile il totem per l’estrazione di certificati anagrafici con inserimento di tessera sanitaria

Si ricorda che la validità della carta di identità, anche se scaduta o in scadenza, è prorogata fino al 31 agosto 2020 in base alla Legge n.27 del 2020 ( legge di conversione del Decreto “Cura Italia”)

Si ricorda inoltre che i certificati possono essere richiesti e scaricati da una App appositamente realizzata dal Comune: APP Sms Cert . Si può scaricare da App Store e da Play Store. Consente di prenotare via sms un certificato anagrafico e di riceverlo nella propria casella di posta elettronica. Tramite codice fiscale dell’interessato sono scaricabili i certificati dei cittadini residenti nel Comune di Livorno e all’estero iscritti all’AIRE. Nella richiesta è sufficiente inserire il codice fiscale del richiedente, l’indirizzo email e selezionare il tipo e l’uso del certificato. Verrà inviato un Sms di risposta che notifica l’esito della richiesta e successivamente un altro sms di notifica dell’avvenuta consegna all’indirizzo email indicato. Il certificato è corredato di QRCode che permette la visualizzazione da apposito reader. Info su: http://www.comune.livorno.it/comunicazione/ap . Nel caso fosse necessario, la marca da bollo (16 euro) va acquistata nelle tabaccherie, incollata e "annullata" con una sigla.

UFFICIO MOBILITÀ E PERMESSI

Lo Sportello Mobilità, per il rilascio abilitazioni ZTL/ZSC situato in Piazza del Municipio, 50 - Palazzo Nuovo - piano 3° da lunedì 22 giugno sarà aperto pubblico e riceverà solo su appuntamento. Si fa presente che LIMITATAMENTE a lunedì 22 giugno sarà attivo solo lo sportello telefonico n. 0586 - 820333, anche la mattina in orario 9/13, per dar modo agli addetti di prendere gli appuntamenti per i giorni successivi. Da martedì 23 giugno sarà attivata anche l'apertura al pubblico (su appuntamento)

lunedì: 9 - 13 apertura al pubblico/14 - 16 sportello telefonico

martedì: 9-13 apertura al pubblico/15-17 apertura al pubblico/8-9 e 13-14 sportello telefonico

giovedì: 8-13 sportello telefonico/13-18 apertura al pubblico

venerdì: 9-14 apertura al pubblico/15-17 sportello telefonico

Eventuali informazioni possono essere richieste via mail all'indirizzo permessi@comune.livorno.itoppure moburb@comune.livorno.it o allo sportello telefonico (0586 - 820333)

POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Gli uffici della Polizia Municipale da lunedì 22 giugno saranno aperti al pubblico e riceveranno solo su appuntamento nei seguenti orari:

lunedì e venerdì dalle 9 alle 13

martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30

Sala Operativa della Polizia Municipale Telefono: 0586/820420 - 0586/820421 (attivo 24h su 24, 7 giorni su 7)

E-mail: centraleoperativapm@comune.livorno.it

Posta certificata : comune.livorno@postacert.toscana.it

Per chiedere informazioni o prendere un appuntamento

UFFICIO VIOLAZIONI (sanzioni codice della strada): 0586 820164, 0586 820146, 0586 820423, 0586 820477, 0586 820167.

UFFICIO RUOLO (cartelle esattoriali): 0586 820422, 0586 820426, 0586 820162

UFFICIO PROCEDIMENTI DIVERSI DAL CODICE DELLA STRADA: 0586820470, 0586820483, 0586820460.

UFFICIO CONTENZIOSO: 0586 820188

UFFICIO VEICOLI RIMOSSI: 0586 820123, 0586 820125

UFFICIO TELECAMERE: 800410020

UFFICIO INCIDENTI: 0586 820189

UFFICIO EDILIZIA: 0586 820011

UFFICIO POLIZIA GIUDIZIARIA: 0586 820469

UFFICIO COMMERCIO: 0586 820474

Consegna tramite email delle pratiche relative a:

Ricorsi al Prefetto (contenziosovvuu@comune.livorno.it), Istanze in Autotutela (violazioni@comune.livorno.it) e Scritti Difensivi (pmordinanze.ingiunzioni@comune.livorno.it)

Richieste di accesso agli atti relative a incidenti (pmincidenti@comune.livorno.it)

Comunicazione dei dati del conducente dell’auto – Per questa procedura è già attiva anche la modalità on line nello Sportello del Cittadino https://www.comune.livorno.it/PatenteAPunti/index.asp

Per informazioni su Verbali - Avvisi di prossima emissione di cartelle esattoriali - Cartelle esattoriali rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 0586-820700- 0586-820157 (orario di telefonate: dal lunedì al venerdì 9,00-12,00 e martedì e giovedì 15,00-17,00) indirizzo e-mail: avvisibonaripm@comune.livorno.it

POLIZIA AMMINISTRATIVA

Per le occupazioni di tipo edilizio: suoloponteggi@comune.livorno.it telefono 0586-820555;

Per le occupazioni davanti alle attività di somministrazione: suolocommercio@comune.livorno.ittelefono 0586-820552;

Oggetti smarriti: coseritrovate@comune.livorno.it telefono 0586/820554;

Per ascensori e taxi: ascensori@comune.livorno.it telefono 0586/820553

Per manifestazioni e autorizzazioni TULPS: polamm@comune.livorno.it telefono 0586/820570- 820277-820551.

Per tutti gli altri uffici comunali non compresi in questo elenco, contattare il centralino, l'Urp o consultare la rete civica www.comune.livorno.it >

http://www.comune.livorno.it/protezione-civile/coronavirus-informazioni-utili/come-contattare-gli-uffici-comunali

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa