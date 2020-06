Mercato di Ponsacco, Confcommercio: "I banchi devono tornare in Corso Matteotti"

“E' passato fin troppo tempo senza alcuna risposta concreta. I banchi del mercato di Ponsacco debbono ritornare in corso Matteotti già dalla prossima settimana”. E' Confcommercio Provincia di Pisa a rivolgersi direttamente all'assessore al commercio Roberta Lazzeretti, per bocca del suo coordinatore sindacale Alessio Giovarruscio: “Ci siamo opposti con forza allo spostamento dei banchi dal corso Matteotti, nell'unico incontro di concertazione con l'amministrazione comunale alla quale siamo stati invitati a partecipare. Non abbiamo condiviso e ci siamo opposti allo spostamento, perché ritenevamo sbagliatissima questa decisione, che oltre a peggiorare le opportunità di lavoro degli operatori ambulanti, depauperava il Corso dell'ultimo elemento di attrazione rimasto per i negozi al dettaglio. Pur tuttavia, con grande senso di responsabilità e in una ottica di collaborazione con l'amministrazione comunale ci siamo ben guardati da alzare polveroni e andare al muro contro muro. Ci siamo fidati delle rassicurazioni che lo stesso assessore Lazzeretti ci ha dato a suo tempo: nel giro di due settimane, al termine di alcuni approfondimenti tecnici, i banchi sarebbero tornati sul corso”.

“A queste buone intenzioni, purtroppo non ha corrisposto alcuna decisione conseguente” - prosegue Giovarruscio - “e così da un mese a questa parte l'assessore non solo non ha mantenuto quanto promesso, ma non ci ha più comunicato altro e non ha avuto alcun tipo di interlocuzione con noi. Ora, se l'assessore è incline ad assecondare i veti di altre associazioni, questo non ci interessa minimamente. L'unica cosa che conta è che il mercato torni nella sua normale configurazione con i banchi in Corso, anche alla luce delle nuove disposizioni dettate dalla Regione Toscana, e a vantaggio di operatori ambulanti e commercianti a posto fisso che almeno con il mercato possono godere dei benefici di un po di movimento”.

“I mercati non sono balocchi che si spostano a seconda di come tira il vento. Ripartire è già molto complicato, ma se le risposte attese si fanno attendere mesi e oltretutto viene a mancare anche una leale collaborazione, risollevare il commercio, sia esso ambulante che in sede fissa sarà estremamente difficile” - conclude il rappresentante di Confcommercio.

Fonte: Confcommercio Pisa - Ufficio stampa