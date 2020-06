Greve, donna e cane attaccati da un cinghiale. Polemica di Forza Italia

La notizia dell’attacco di un cinghiale ai danni di una donna e del suo cane a Greve in Chianti riporta l’attenzione su un problema ormai da tempo sollevato da Forza Italia, a più riprese e a vari livelli: quello di una presenza degli ungulati nell’intera Regione, con numeri tali da provocare danni ingenti agli agricoltori, oltre a creare problemi, in termini di sicurezza, all’intera popolazione, in primis agli automobilisti. Questa la denuncia di Giampaolo Giannelli, Vice Coordinatore Provinciale di Forza Italia e di Marco Raveggi, Consigliere Comunale Azzurro a Greve in Chianti.

Gli ungulati – precisa Giannelli sono ormai da tempo una vera emergenza regionale: stanno distruggendo indisturbati le colture, stanno creando problemi anche nei centri urbani, oltre che nelle varie arterie di comunicazione; sembra davvero incredibile che la Regione Toscana non intervenga con provvedimenti risolutivi. È un’emergenza con cui dobbiamo fare i conti e che dovrà essere necessariamente nell’agenda di chi si candida a governare la Toscana nei prossimi cinque anni, esattamente l’opposto di quanto fatto finora dalla Regione Toscana.

L’episodio accaduto a una nostra cittadina, aggredita assieme al proprio cane, è molto grave – sottolinea Raveggi – si è solo sfiorata la tragedia, ma non sempre le cose vanno bene; occorre una soluzione immediata per mettere in sicurezza sia la popolazione che le colture, visti i danni ingenti riportati dagli agricoltori, già stremati dalla pandemia.

Il tempo delle parole e dei tavoli di confronto è scaduto – concludono Giannelli e Raveggi¸ sono necessarie ed indifferibili azioni di contenimento decisamente più incisive di quelle fatte finora, visto il numero ingestibile di animali presenti, col rischio concreto, tra l’altro, di modificare pericolosamente la biodiversità e compromettere l’equilibrio del territorio in modo irreparabile.

Giampaolo Giannelli Vice Coordinatore Provinciale Forza Italia

Marco Raveggi Consigliere Comunale Forza italia Greve in Chianti