Staffoli, stop alla sagra. Confcommercio: "Decisione giustissima, tutta la provincia dovrebbe dire No"

“Da Staffoli arriva un segnale molto importante, che deve risuonare in tutta la provincia di Pisa: quest'anno sagre o feste non devono esistere sul nostro territorio. Sarebbe il colpo di grazia per i ristoranti e i tanti imprenditori del settore”. Il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli commenta così la cancellazione per il 2020 della sagra della pappardella alla lepre di Staffoli annunciata dagli organizzatori.

“Una decisione di buon senso e di rispetto per le attività di ristorazione, che a causa dell'emergenza sanitaria hanno dovuto fare i conti con mesi di chiusura, fatturati pari a zero, spese da sostenere e le tantissime incognite legate alla riapertura. Siamo di fronte a un anno drammatico per le attività del settore, la domanda delle famiglie per alberghi, bar e ristoranti è calata del 66% rispetto all'anno scorso, e l'organizzazione di sagre ed eventi simili suonerebbe non solo come una beffa per gli imprenditori, ma una vera e propria condanna”.

Una scelta che, secondo Pieragnoli dovrebbe essere presa ad esempio da tutte le altre associazioni e Pro Loco della provincia. “Nel periodo estivo il proliferare di sagre e feste paesane incide moltissimo sul lavoro dei ristoratori, ma quest'anno in particolar modo rischia di fa crollare un intero settore Parliamo di un fenomeno che ogni anno rappresenta una vera e propria concorrenza sleale a danno di professionisti e attività qualificate, già messe in ginocchio quest'anno dall'emergenza Covid-19, e ci auguriamo che tutti seguano l'esempio di Staffoli”.

“Una scelta di responsabilità che rappresenta un segnale importante per i ristoranti e pubblici esercizi di Staffoli, dell'intero territorio di Santa Croce e dei comuni vicini” dice il responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli. “Per le attività di ristorazione della zona il momento è quantomai delicato, e non organizzare una sagra oggi significa non vedere una saracinesca abbassata domani. Questa decisione è un sostegno concreto al lavoro dei tanti imprenditori che rappresentano un presidio fondamentale per la comunità”.

Fonte: Confcommercio Pisa