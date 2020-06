Aula: Gsk di Siena, attivarsi per prevenire licenziamenti

Sì alla mozione presentata da Irene Galletti (M5S) che impegna la Giunta regionale ad attivarsi per risolvere la contrattazione tra azienda e sigle sindacali.

Attivarsi con urgenza per risolvere la contrattazione tra GSK Vaccines, Rsu e sigle sindacali territoriali. È l'impegno per la Giunta regionale previsto nella mozione presentata da Irene Galletti (M5S) , che si concentra sulla procedura di licenziamento collettivo avviata dall'azienda nei confronti di 61 dipendenti, in scadenza il 30 giugno.

La mozione approvata in Aula impegna il governo toscano perché sia raggiunto un accordo che tuteli lavoratori ed esigenze competitive della GSK, mediante l'utilizzo di strumenti alternativi al licenziamento individuale, "che prevedono in ogni caso la volontarieta' dell' uscita".

Il riferimento è agli strumenti attualmente presenti al tavolo della trattativa quali "prepensionamenti, ricollocamenti, incentivi all'uscita, formule parte time".

Fonte: Regione Toscana