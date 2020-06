Graduatoria del contributo affitto nell'Unione Valdera: 244 domande presentate

Sul sito istituzionale dell’Unione Valdera dal 22 giugno è consultabile la graduatoria delle domande per l’accesso al contributo straordinario per l’affitto.

Dai comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari e Palaia sono pervenute all’Unione Valdera da parte dei cittadini residenti ben 244 domande di cui 152 sono state ammesse e 68 escluse per mancanza di requisiti. 24 sono invece quelle ammesse con riserva in quanto, per essere accedere al contributo, necessitano di una documentazione integrativa che deve pervenire al comune di residenza entro il 15 luglio.

La graduatoria comunque è già stata inviata alla Regione Toscana e le liquidazioni dei contributi avverranno nei limiti previsti dal bando non appena i finanziamenti saranno erogati ai comuni.

