Scuola e covid, saluto a distanza pieno di emozioni nella pineta di Barberino Val d'Elsa

Una festa all’aperto breve ma intensa. Un saluto a distanza pieno di commozione per gli studenti delle quinte classi di Barberino Tavarnelle che, dopo il difficile periodo del lockdown, hanno potuto rincontrarsi e scambiarsi un abbraccio virtuale nell’area della Pineta di Barberino Val d’Elsa. E’ nell’ampio spazio verde che il sindaco David Baroncelli ha accolto gli oltre cento studenti delle scuole primarie di Barberino, Tavarnelle e San Donato, distribuiti a gruppi classe nell’arco della mattinata. Una pergamena e una piantina, simbolo di vitalità nel percorso di crescita dei bambini e delle bambine, hanno composto l’omaggio che il primo cittadino ha consegnato a ciascuno di loro alla presenza delle insegnanti e della dirigente scolastica Paola Salvadori.

“La pianta rappresenta l’attenzione, l’impegno che ogni bambino, futuro cittadino – dichiara il sindaco – deve dedicare al rispetto della vita, inserito in un percorso di responsabilità individuale e collettiva. La pianta come cura di sé, dei propri diritti e dei propri doveri, e dell’ambiente che ci circonda”.

Ad organizzare l’iniziativa in collaborazione con l’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani l’assessore alle Politiche educative Marina Baretta. “Sono contenta – ha aggiunto - che ci sia stata la possibilità per le ragazze e i ragazzi, giunti al termine del ciclo delle primarie, di condividere un’emozione collettiva legata all’incontro non più in video ma in presenza e in sicurezza. Nel passaggio importante che si apprestano a vivere abbiamo voluto mostrare la nostra vicinanza a tutti loro. Ringrazio per la collaborazione il Comitato dei genitori, i docenti, la dirigente scolastica. Rivolgo agli studenti un augurio affettuoso perché la scuola continui ad essere il luogo in cui si apprende con il sorriso, ci sia tempo per il gioco e le emozioni, due aspetti fondamentali che catalizzano positivamente i processi educativi”.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino