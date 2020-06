Società Billi Masi in rete, nasce il sito web del gruppo canottaggio dei vigili del fuoco

Non si poteva scegliere periodo migliore: in tempi normali saremmo stati nel pieno del giugno pisano, con la luminara, il palio di San Ranieri, il gioco del ponte. E il 24 giugno 2017 si inaugurava la sede della Base Nautica; così la Società “Billi Masi” - Gruppo Sportivo dei Vigili del Fuoco di Pisa ha scelto non a caso questo periodo per fare un regalo ai pisani e non solo, lanciando il suo sito web: https://www.canottaggiopisa.it/.

Sui social la Società è attiva da tempo con buoni risultati ma oggi arriva il tassello più importante, il sito web, che è il modo più veloce e diretto per farsi trovare da chi vuole iniziare le attività di canottaggio, ma non solo.

Con la nascita del sito, la Società Billi Masi ambisce ad arrivare oltre i confini locali, magari facendo conoscere, oltre alle attività agonistiche anche le tradizioni della nostra città; e lo fa raccontando la storia della Società, le attività, quelle agonistiche dei più giovani, quelle legate alla tradizione come la regata delle Repubbliche marinare, ma anche il palio di San Ranieri, e poi gli appuntamenti remieri legati al mondo nazionale e qualche volta internazionale del canottaggio. E ancora continuando, naturalmente, a tenere aggiornati i suoi follower sui social, attraverso Facebook, Instagram, Twitter e Youtube.

«Abbiamo lavorato tanto alla realizzazione di questo sito. – dice Alessandro Simoncini – Ringrazio Matteo Cafissi che ha lavorato egregiamente alla sua realizzazione e i miei collaboratori che, con me, hanno dato un contributo importante; siamo molto soddisfatti, il nostro sito è una finestra sul mondo che, siamo sicuri, ci darà soddisfazioni e ci aiuterà a raggiungere tante persone facendole appassionare al canottaggio e magari intercetteremo anche i futuri vogatori che porteranno avanti le nostre tradizioni. Vogliamo far conoscere una realtà bella della nostra città che finora forse è stata seguita più direttamente solo da chi quel mondo già lo pratica. È proprio il caso di dire “buona navigazione!”».