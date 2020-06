Volti in attesa di un sorriso, il progetto a Volterra degli artisti Tonelli e Del Testa

Durante la pandemia l’artista Stefano Tonelli ha ideato il progetto "I volti in attesa di un sorriso" e, per la Città di Volterra, ha chiesto la collaborazione della creativa Manus Del Testa, condividendo immagini e pensieri su ciò che Covid19 stava causando nella vita di tutti i giorni: “rinunce che hanno toccato ogni sfera della nostra vita – dichiara Manus Del Testa - l’impossibilità di frequentare liberamente i nostri cari così come quella di poter guardare con fiducia verso il domani e oltre gli orizzonti del nostro quotidiano”.

Questo dialogo ha fatto sì che “I volti in attesa di un sorriso” creati dalle mani di Stefano, iniziassero a “viaggiare” anche dentro e fuori la città di Volterra, in cui il di-segno dell’assenza va appoggiandosi sui frammenti visivi di Manus emersi durante il periodo della quarantena.

I “volti” di Stefano, che hanno preso vita a giugno tra i vicoli di Montescudaio, oggi stanno viaggiando in tutta Italia e sono arrivati anche a Volterra in occasione della Festa di fine anno scolastico organizzata dal Comune in parco Fiumi.

Mercoledì 24 giugno u.s., Tonelli ha disegnato i volti dal vivo su cartoncini “colorati” da Manus e ha donato “i volti in attesa di un sorriso” ai bambini e ai presenti come gesto di bellezza e di speranza. “I disegni donati rappresentano non soltanto un ricordo importante dell’evento – sottolinea l’assessora all’Istruzione del Comune di Volterra Viola Luti - le opere dei volti accennati, infatti, costituiscono un invito. L’arte lentamente prende vita, si arricchisce nell’incontro con gli altri. L’artista sente il bisogno di “viaggiare”, di raccogliere emozioni e sentimenti perché l’opera diventi un sogno corale del quale si fa interprete e voce. Sui volti essenziali la bocca è assente ma attende di essere animata con un sorriso.”

Ci sarà anche una seconda fase che, a partire dai primi di luglio fino a fine pandemia, vedrà i Volti collocati nei luoghi più significativi destinati alla frequentazione sociale alla cura e alla cura come scuole, musei, biblioteca, piazze, librerie, ambulatori, ospedale.

Tutti gli interventi sono accomunati dalla stessa volontà di “affidamento di un messaggio di spaesamento di quei giorni bui, ma anche della speranza di tornare a sorridere. Quando l’emergenza sarà finita – spiega Stefano Tonelli – tornerò sui luoghi e sui miei volti per dipingere in rosso le bocche nel tanto atteso sorriso.”

Il bellissimo omaggio di Stefano e Manus, entrambi ex studenti della Scuola d’arte di Volterra, è destinato oltre che a Volterra, a toccare anche luoghi di Saline, Villamagna, Mazzolla, Badia, Montebradoni per la valorizzazione di quel vuoto che ha reso i luoghi di incontro silenziosi e deserti.

“Un regalo – dichiara il sindaco di Volterra Giacomo Santi - che vuol lasciare un di-segno di speranza, non solo ai cittadini, ma anche ai viaggiatori che attraverseranno in visita il nostro territorio. Le opere saranno un’importante testimonianza storico-artistica del tempo che abbiamo vissuto.”

L’inaugurazione si svolgerà sabato 4 Luglio p.v. alle ore 17.00 (seguirà comunicazione sul luogo di ritrovo) e sarà un’occasione per incontrarci e per “vederci di volto in volto”.

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa