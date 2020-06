Lavori al Parco di Serravalle: sistemata la staccionata vandalizzata

Lavori di manutenzione al parco di Serravalle. L’area a verde pubblico in queste settimane è letteralmente presa d’assalto da bambini, da giovani e famiglie. Numerose anche le associazioni sportive che scelgono il parco urbano per effettuare sedute atletiche all’aria aperta con tanto spazio a disposizione per assicurare il distanza fisico per le norme anticontagio Covid-19.

«Siamo intervenuti e interverremo anche nei prossimi giorni per sistemare qualcosa nel nostro grande parco – spiega l’assessore alle manutenzione Adolfo Bellucci – teniamo molto a renderlo più confortevole e attrattivo possibile. L’estate è appena iniziata e sappiamo che quest’area sarà ancora più frequentata. Oltre alla manutenzione ordinaria siamo dovuti intervenire anche per sanare alcuni danneggiamenti subiti dalla staccionata installata appena due anni fa. I vandali hanno agito nella notte rompendo ben 40 traverse e 7 montanti, la maggior parte dei quali recuperati all’interno del laghetto circondato dalla stessa staccionata che ha sua una funzione di sicurezza, ma è anche utile per sedersi. Come amministrazione comunale chiediamo senso civico e rispetto per la ‘cosa pubblica’. Il parco è di tutti, ma in particolare dei bimbi e delle famiglie. Non sciupiamo le attrezzature che vi installiamo, rispettiamo l’ambiente e non gettiamo rifiuti in giro».

I lavori prevedono una stabilizzazione dei vialetti di camminamento, anche per questo da qualche giorno all’ingresso è presente terra che nei prossimi giorni sarà utilizzata per questo intervento. Stesso intervento sarà effettuato anche nel piazzale/parcheggio, spianando le buche

Sono state ‘grattate’ anche le panchine ed è stata data la coppale per mantenere il legno. In programma anche l’installazione di mattonelle ai piedi delle panchine per evitare la formazione di pozzanghere in caso di pioggia. Attenzione anche agli alberi con la manutenzione ordinaria di alcuni rami penzolanti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa