Il cordoglio dell'Amministrazione comunale per la scomparsa di Piero Greco

Il sindaco Riccardo Tarabella esprime il vivo cordoglio dell'Amministrazione comunale di Seravezza per la scomparsa di Piero Greco. Il primo cittadino sottolinea il lungo impegno civile e politico di Greco in Versilia e la sua spiccata sensibilità per il mondo dei giovani, culminata con un'importante e ultradecennale attività nel settore sportivo e in quello contradaiolo del Palio dei Micci. Alla moglie Brunetta Bimbi, già vicesindaco di Seravezza, alla figlia Vanessa, attuale consigliere comunale, ed ai familiari tutti giungano le sentite condoglianze dell'Amministrazione e dell'intero apparato comunale.

Fonte: Comune di Seravezza - Ufficio Stampa