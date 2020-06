Montespertoli Musica Estate: al via i concerti nelle frazioni di Montespertoli

Come preannunciato, il Comune di Montespertoli, tra non poche difficoltà, ha deciso di portare avanti la programmazione estiva offrendo ai cittadini un ricco calendario di eventi. La proposta di MoMu – Montespertoli Musica Estate - per l’anno 2020 è stata riformulata come risposta ad un momento particolare della nostra storia caratterizzato dalla pandemia Covid-19 che ci ha costretto a riconsiderare il nostro stile di vita e le nostre abitudini andando a toccare gesti preziosi, negandoci la possibilità di stare insieme, abbracciarci, baciarci, emozionarci fianco a fianco. In questo panorama di limitazioni che ci hanno colpito duramente è nata la necessità di trovare di nuovo la fiducia, la tranquillità e il gusto della condivisione. L’idea principale che sta alla base di MoMu è la forza della “piazza”, un luogo di aggregazione ampio e sicuro, dove poter organizzare al meglio gli spazi. Tutte queste “piazze” insieme tracceranno il percorso di MoMu 2020 e ospiteranno un evento itinerante chiamato “ Gran Kabaret “ che si svilupperà di appuntamento in appuntamento. Ogni “atto” del “ Gran Kabaret “ andrà in scena in un luogo diverso fino al Gran Finale previsto per il 20 Agosto.

Sette serate in sette frazioni diverse, ogni giovedì a partire dal 9 luglio. Tutti gli eventi sono gratuiti.

Ogni serata avrà un programma realizzato da musicisti e attori sempre differenti coordinati da un presentatore. Inoltre, il programma sarà arricchito da tre concerti, uno dedicato alle sonorità del bandoneon di Carlo Maver nella suggestiva Coeli Aula, uno dedicato alla musica del Sud Italia con il duo Bassamusica proveniente dal Pollino ed uno che avrà come protagonista l’eccentrico musicista Alberto Mons in un “One man show” d’eccezione.

Il progetto di quest’anno sarà arricchito anche da tre incontri con artisti che abitano sul territorio di Montespertoli. Una piccola rassegna chiamata “Due chiacchiere con l’artista”. Gran parte del programma sarà ambientato nei circoli ricreativi, nelle loro piste da ballo e negli spazi solitamente dedicati alle sagre e alle feste che quest’anno vivono di uno strano silenzio e, almeno per una serata, torneranno ad essere pieni di musica.

Nel programma, inoltre, saranno coinvolte le aziende agricole delle frazioni interessate dall’evento che faranno degustare i loro prodotti.

‘MoMu 2020 sarà una edizione speciale, ricca di musiche e testi affascinanti. Sarà l’occasione per vivere le nostre frazioni, ascoltando buona musica e bevendo buon vino. Vi aspettiamo!’ dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Tutti gli eventi saranno preceduti, a partire dalle ore 20.00, da degustazioni di vino e stuzzichini a cura delle aziende agricole del territorio al costo di 5€.

Gli spettacoli inizieranno sempre alle 21.30.

9 luglio // GRAN KABARET - Atto I -

Circolo Arci I’Poggio - Ortimino

con il musicista Bob Jay

gli attori Marco Natalucci, Roberto Caccavo, Rosanna Gentili

e l'artista Rita Pedullà

16 luglio // CARLO MAVER - Bandoneon solo -

Aula - Pieve di Santa Maria

23 luglio // GRAN KABARET - Atto II -

Via Sant'Antonio a Polvereto - Località Il Pino

con il cantautore Tizio Bononcini

gli attori Gaia Nanni, Roberto Caccavo, Marco Natalucci

e l'artista Susanna Rigon

30 luglio // ALBERTO "MONS" - One Man Show -

Piazzale Pizzera da Silvano - Botinaccio

6 agosto // BASSAMUSICA - case di calce -

Piazzetta del Circolo Ricreativo - Lucignano

con l'artista Gianbattista Giannangeli

13 agosto // GRAN KABARET TOSCANO - intermezzo -

Circolo Arci - Anselmo

con gli attori Alessandro Calonaci, Patrizia Corti e Marco Natalucci

20 agosto // GRAN KABARET - Gran Finale -

Circolo MCL Il Ponte - Fornacette

Fratelli Marelli in concerto

con gli attori della Compagnia Teatro Popolare d'arte

regia in diretta di Gianfranco Pedullà

INGRESSO GRATUITO / PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

email > pubblico@tparte.it

Info > 329 3260183

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa