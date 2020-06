Tradizioni e borghi toscani, al via 'Un'altra estate'

Incontriamoci nei borghi, alla scoperta della Toscana slow. La Toscana riparte con la sesta edizione di “Un’altra estate”, iniziativa della Regione Toscana e del quotidiano Il Tirreno, realizzata con il supporto di Toscana Promozione Turistica e la collaborazione di Fondazione Sistema Toscana, Vetrina Toscana, FEISCT, con cui si valorizza la destinazione turistica Toscana e i prodotti enogastronomici locali.

“Un’altra estate” è una manifestazione che promuove il marchio “Costa Toscana”, nato in collaborazione con la Commissione Costa del Consiglio Regionale. Ed è una Toscana da vivere in totale sicurezza, all’insegna della contemporaneità e della sostenibilità, quella raccontata attraverso i sette borghi gioiello che accoglieranno nelle loro suggestive locations le tappe della rassegna –simbolo.

Una Toscana che vive ed esprime il perfetto equilibrio tra tradizioni, cultura e paesaggio, coniugando l’innovazione e la ricerca della qualità con la sostenibilità, e che ritroviamo negli oggetti identitari individuati da ogni località. Una selezione di sette piazze della Toscana autentica faranno da cornice a piatti e prodotti della tradizione locale, veri protagonisti della kermesse.

Partenza con l’augurio di buon auspicio offerto dall’affresco dell’albero dell’abbondanza, e con le atmosfere medievali di Massa Marittima prima tappa di questa edizione 2020, per approdare poi a Porto Azzurro, lungo le coste d’argento dell’Isola d’Elba. Ci avvicineremo poi all’entroterra, con Volterra e le sue suggestioni etrusche, per proseguire poi a Suvereto, uno dei borghi più belli d’Italia. Dopo una breve pausa estiva il viaggio riprenderà alla volta di Gambassi Terme, noto per le sue acque termali, proseguendo sulla Via Francigena per arrivare a San Miniato, che ci accoglierà tra profumi di tartufo e atmosfere dantesche. Tappa finale a Livorno, dove la scenografica Piazza Mascagni farà da cornice alla conclusione di questa edizione.

In ogni tappa, a fare gli onori di casa saranno gli ospiti istituzionali, che lasceranno poi spazio ai conoscitori del territorio: saranno loro a raccontare curiosità, storie, aneddoti e ad offrire spunti per vivere la Toscana attraverso sapori e segreti della cucina di ieri e di oggi. E saranno poi i produttori locali, attraverso le interviste a loro dedicate, a guidarci in un gustoso viaggio tra ricette e piatti della tradizione, lasciando poi spazio alle degustazioni dei prodotti.

Gli eventi e le passeggiate saranno accessibili solo su prenotazione per un numero contingentato di persone, e si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale.

Ogni evento sarà preceduto da passeggiate o visite guidate della durata di circa 30 minuti alla scoperta dei borghi e di luoghi di particolare interesse e strettamente connessi ai temi delle serate, con la guida di testimonial d’eccezione. Gli eventi si terranno in fascia pre-serale, a partire dalle ore 18.30 e termineranno intorno alle 20.30 (gli orari potranno subire delle variazioni).

Le date di “Un’altra estate 2020”

9 luglio Massa Marittima

16 luglio Porto Azzurro, Isola d’Elba

2 luglio Volterra

6 agosto Suvereto

27 agosto Gambassi Terme

3 settembre San Miniato

13 settembre Livorno

‘Un’altra Estate’ 2020, il turismo chiave per la ripresa

Un modo per ripartire, per tornare ad incontrarsi. Ma anche per scoprire prodotti e patrimonio dei borghi toscani, per confermare la grande capacità di accogliere e di ospitare della Toscana, con modalità diverse. ‘Un’altra Estate’, giunta alla sesta edizione, è stata presentata stamattina a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, insieme all’assessore al turismo Stefano Ciuoffo, al direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Palumbo, al direttore de Il Tirreno Fabrizio Brancoli e al direttore di Fondazione Sistema Toscana Paolo Chiappini.

“Un’iniziativa – ha detto l’assessore Ciuoffo - che esprime la voglia di tornare alla normalità, attraverso la narrazione dei tanti prodotti turistici di cui dispone la Toscana. Ci sono ancora difficoltà, i comuni le stanno sperimentando, soprattutto nella capacità di organizzare spazi ed iniziative ma tutto questo è un elemento fondamentale del racconto di questa terra e pur con qualche sacrificio proviamo a ritrovarci e a ripartire. Lo faremo attraverso sette tappe che esploreranno prevalentemente la zona sud occidentale della regione, alla scoperta di prodotti ma anche dello straordinario patrimonio artistico e culturale. La voglia di stare insieme è inalterata, così come quelle di ospitare e accogliere, di offrirci e aprirci agli altri. E questo traspare dalle nostre azioni e dall’atteggiamento degli amministratori che, appena chiamati, hanno risposto in maniera entusiasta e determinata. Passa anche qui la ripresa della nostra economia che per fortuna non si fonda solo sul turismo ma che trova in questo uno dei suoi tasselli fondamentali”.

Per Francesco Palumbo “mai come quest’anno ‘Un’altra Estate’ diventa necessaria, e la Toscana ha tutte le carte in regola per andare incontro ad una domanda post covid, perché la nuova domanda turistica è alla ricerca di luoghi meno noti, con ampi spazi e minor affollamento, dove famiglie e piccoli gruppi di amici possono andare con serenità, essere accolti, entrare in contatto con i residenti e avere una conoscenza del territorio e dei suoi piccoli borghi più profonda. Un’altra Estate da sempre va in questa direzione, facendo conoscere gli angoli non meno noti ma meno affollati che la domanda italiana sta riscoprendo. E ci auguriamo che nella parte finale dell’estate un contributo importante possa arrivare anche da quella internazionale”.

“Per molto tempo – ha confidato Fabrizio Brancoli - abbiamo temuto di dover rimandare tutto questo, come accaduto ad altri eventi anche più importanti. Se è potuto accadere è perché Un’altra Estate ha una impostazione e una connotazione che possono consentire un impatto sostenibile anche in tempi pandemici o post-pandemici. Un’altra Estate non è solo turismo, ma è attraverso questo che possiamo dedicare attenzione ai territori in maniera diversa, soprattutto ai meravigliosi borghi di cui disponiamo che, anche grazie all’azione degli amministratori, devono essere luoghi dove la gente vive e non semplici vetrinette dove andare a passare del tempo”.

“Una vacanza in Toscana, in questo periodo un po' particolare, può diventare qualcosa di indimenticabile – ha spiegato Paolo Chiappini - perché questa regione riserverà ai turisti italiani e toscani, un’accoglienza assolutamente esclusiva, una cosa che non capita molto spesso nella vita. E lo farà attraverso i propri borghi che offrono occasioni di scoperte continue. Inoltre, attraverso Toscana Ovunque Bella, raddoppieremo il racconto di Un’aLtra Estate attraverso storie inedite, andando a scoprire ulteriori motivi e ragioni per approfondire ciascuna delle sette tappe”.