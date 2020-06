Il vigile del fuoco Alessandro Benucci va in pensione: i saluti al capo distaccamento di Petrazzi

Il 30 giugno 2020 sarà l’ultimo giorno di servizio operativo per Alessandro Benucci, capo reparto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, prima della pensione.

Benucci, dopo aver prestato servizio militare dal settembre 1981 ad agosto 1982, nel 1985 entra in servizio operativo a Bologna dopo aver frequentato il corso d’ingresso alle Scuole Centrali Antincendio di Capannelle. L’anno successivo viene trasferito a Firenze, prima presso l’allora distaccamento di Prato e poi a quello di Petrazzi. Nel 1999 superato il corso di formazione, ottiene la promozione a capo squadra e presta servizio a Orvieto. Nel 2000 rientra al comando di Firenze e viene nuovamente assegnato al distaccamento di Petrazzi.

Nella sua lunga carriera ha partecipato come componente delle squadre di soccorso a tutte le calamità sia a livello locale, sia a livello nazionale. Alessandro Benucci riveste infine l’incarico di capo distaccamento della sede di Petrazzi.

Negli anni è diventato, grazie alla sua passione per il lavoro e la sua disponibilità, un punto di riferimento per tutti i colleghi che lo ringraziano, con i migliori auguri di tutto cuore per una serena pensione e un meritato riposo.