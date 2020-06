Aspettando il calcio: un ciclo di incontri con le società organizzato dalla Uisp Empoli Valdelsa

La Struttura d'Attività Calcio Uisp Empoli Valdelsa organizza per il mese di luglio 2020 un ciclo di cinque incontri con le società amatoriali di calcio. A partire da lunedì 6 luglio alle ore 21,30, presso il circolo ARCI Ristori di Ponte a Elsa, si svolgeranno, nel rispetto sanitario delle norme di contenimento anti Covid-19, una serie di riunioni alla presenza dei rappresentanti delle squadre, che verranno invitati a presenziare in piccoli gruppi. Uno spazio di confronto rivolto alle società che si articolerà attraverso quattro lunedì (6 luglio, 13 luglio, 20 luglio, 27 luglio) e un altro appuntamento infrasettimanale da definire pensato ad hoc per le società appartenenti al territorio certaldese e della Valdelsa.

L'obbiettivo è quello di confrontarsi con tutte le associazioni sportive del territorio ponendo le basi per la futura ripartenza dei campionati. La decisione di sospendere i campionati amatoriali di Calcio a 11, Calcio a 7 e Calcio a 5 femminile ha comportato lo stop forzato delle attività di 93 squadre del circondario empolese valdelsa e non solo. Oltre il 90% delle società ha in ogni modo già manifestato la volontà di ripartire il prima possibile, rimettendosi in moto nel periodo post-Covid. Per questa ragione il Calcio Uisp Empoli Valdelsa fornirà alle società tutte le indicazioni delle quali al momento può disporre, cercando di fare luce su una situazione di incertezza che coinvolge, in particolare, gli sport competitivi e di contatto. In attesa di vincere la sfida della ripartenza, il dialogo diventa il mezzo più prezioso per affrontare le difficoltà in modo costruttivo e cercare di dare una risposta ai tanti interrogativi, ancora irrisolti, che gravano sulla ripresa del calcio amatoriale targato Uisp.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa