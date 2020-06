Fornacette, i levrieri vincono il Mega Party 2020 per cani di piccola taglia

Si è chiuso con un grande successo di pubblico, la decima edizione del “Mega Party per cani di piccola taglia”, la prima al campo sportivo "Piero Masoni" di Fornacette Quaranta Chihuhua, cinquanta Barboncini e dieci cagnolini di razza maltese, sono stati i protagonisti di questo bellissimo evento diventato ormai appuntamento fisso della primavera pisana, che per i motivi legati al Covid-19 è stato posticipato ad inizio estate Oltre 150 persone sono state ospitate al centro sportivo dove il deus ex machina della manifestazione Michele Ammannati ha condotto alla perfezione l’intera organizzazione. Oltre 70 persone hanno avuto modo di pranzare con menù veg e di carne sotto i gazebo predisposti per l'occasione. Il servizio bar coordinato da Alessia Aiello, ha visto la collaborazione di Patrizia al bar, Samuele e Graziano in cucina, oltre che il prezioso lavoro dei custodi Giovanni e Michele. A presentare l'evento Federica&Luna+Happy che ha dato prova di buona destrezza, raccontando molte storie sui piccoli amici e intrattenendo il pubblico presente. Presente come ogni anno l'associazione Ametastrada che come al solito ha provveduto a costruire un vero e proprio percorso con lo spazio "Agility Dog". Non è voluta mancare all'edizione 2020 della manifestazione La ONLUS Impronta e la responsabile del canile di Ponticelli Santa Maria a Monte. Entrambe si occupano di accudire i cani e raccogliere fondi necessari alle spese e alle necessità dei piccoli amici a quattro zampe.Ad avere la meglio nella gara canina dopo i conteggi della giuria formata da Antonella, Claudia e Federica i due levrieri Petrus ed Efestina di Debora Lucchesi che hanno preceduto il barboncino Peggy al suo primo concorso di bellezza in assoluto. Terza piazza per Charlie e Axel di Tiziana che hanno vinto il Premio Ugola d'oro.