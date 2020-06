Lavori di Pubblica utilità, 9 lavoratrici prendono servizio in Comune

Prende avvio domani, mercoledì 1° luglio, dopo la sospensione delle assunzioni dovuta all’emergenza Covid, la seconda tranche di assunzioni del progetto “LPU - ALI Proroga”.

Si tratta di 9 lavoratrici (sono tutte di sesso femminile) che svolgeranno lavori di pubblica utilità presso tre uffici del Comune di Livorno, dove si dedicheranno ad attività di digitalizzazione delle pratiche amministrative, per un periodo di 6 mesi con 20 ore lavorative settimanali.

Il progetto del Comune di Livorno è cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (POR FSE 2014-2020), dalla Repubblica Italiana e dalla Regione Toscana.

Le lavoratrici che domani prenderanno servizio saranno così ripartite:

- 3 all’ufficio Gestione amministrativa Traffico, Mobilità e Trasporti;

- 2 all’ufficio Marginalità e Famiglia;

- 4 all’ufficio Archivio e all’ufficio Abusivismo.

Soddisfazione per questa nuova tranche di assunzioni LPU viene espressa dall’assessore al lavoro Gianfranco Simoncini e dall’assessora al personale Viola Ferroni, che hanno lavorato insieme all’iniziativa: “Valorizziamo il contributo importante che questo progetto sta dando al processo di innovazione della macchina comunale e di conseguenza al miglioramento della qualità e della velocità dei servizi ai cittadini, e che al tempo stesso sta offrendo un’importante occasione di occupazione a queste lavoratrici. Per altro, proprio in questi giorni, con l'assessore Raspanti l'amministrazione comunale sta lavorando per predisporre, dopo il lockdown, un progetto complessivo di attività di pubblica utilità che potranno vedere impegnati i percettori del reddito di cittadinanza”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa