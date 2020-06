Premio letterario Chianti, riprendono gli incontri con i finalisti

Dopo la lunga pausa dovuta all'emergenza sanitaria, riprendono gli incontri con gli autori finalisti del Premio letterario Chianti con l'adozione delle precauzioni previste per le manifestazioni pubbliche. Dopo l'appuntamento, il 29 febbraio scorso a Greve, nel Giardino di Zago, con Gesuino Némus e il suo romanzo 'Il catechismo della pecora' (Elliot), i giurati del Premio incontreranno sabato 11 luglio 2020, alle ore 18, nello Stadio Comunale di San Casciano in Val di Pesa, Valerio Aiolli, che presenterà ai lettori il suo 'Nero Ananas', edito da Voland.

Sabato, 25 luglio 2020, alle 18, nella piazza del Comune di Castellina in Chianti, sarà la volta di Mariapia De Conto con 'Il silenzio di Veronika' (ed. Santi Quaranta).

Gli altri due incontri, con Enrico Ianniello e Andrea Molesini, e la cerimonia finale saranno puntalizzati successivamente.

La disposizione dei posti a sedere sarà conforme alle norme correnti in materia sanitaria (distanziamento), mentre ogni singolo partecipante dovrà portare la mascherina. Per quanto riguarda la firma dell’autore sui libri i lettori dovranno attenersi scrupolosamente e pazientemente alle disposizioni che verranno impartite.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze