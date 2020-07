'Estate in Mise', il campo estivo della Misericordia di Empoli

Inizia il 6 luglio il campo estivo organizzato dalla Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli “Estate in Mise”, destinato a un numero massimo di venti bambini e ragazzi tra i 9 e i 14 anni: un’occasione unica per poter far trascorrere a figli e nipoti tre settimane all’insegna del divertimento e delle attività didattiche nel rispetto delle disposizioni governative di contrasto e prevenzione della diffusione del Covid-19.

Base del campo estivo, che si terrà dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 16.00, fino al 24 luglio, sarà la Chiesa Ss. Simone e Giuda in via di Corniola a Empoli, situata nella splendida cornice delle colline empolesi. Oltre allo spazio interno, che vanta un magnifico chiostro, la Chiesa offre anche la possibilità di usufruire di ampi spazi verdi esterni, adatti per poter giocare in compagnia godendo dell’ombra e del fresco.

Ogni giornata di campo estivo inizierà con l’accoglienza dei partecipanti alla Chiesa, accompagnati dai genitori dalle ore 08.30 per poter svolgere le necessarie procedure di triage prima dell’inizio delle attività: oltre al controllo della presenza della mascherina, che sarà fornita in caso risultasse mancante, sarà rilevata la temperatura corporea e si provvederà all’igienizzazione delle mani con l’apposito gel, posizionato in vari punti della Chiesa per permettere la disinfezione più volte al giorno.

Tante le attività in programma durante “Estate in Mise”, dalle lezioni sui temi del soccorso e della sicurezza, che impegneranno i ragazzi anche in dimostrazioni e prove pratiche, alle visite guidate, alle uscite nel verde e ai momenti di animazione, tutto sotto la guida di personale esperto, coadiuvato da volontari dell’Arciconfraternita.

Per garantire la massima sicurezza, in base alle regole in vigore per evitare assembramenti, i partecipanti al campo saranno divisi in due gruppi e svolgeranno le attività in modo alternato, così da non occupare il medesimo spazio nello stesso momento.

Questa modalità sarà adoperata anche durante i pasti, che saranno forniti in porzioni confezionate singolarmente al fine di garantire la massima igiene. Quotidianamente, a fine giornata, i locali della Chiesa saranno inoltre sottoposti a sanificazione così da essere pronti per il giorno successivo assicurando il massimo standard di pulizia e sicurezza. Per partecipare al campo estivo ci sono ancora posti disponibili. È possibile ricevere tutte le informazioni e procedere all’iscrizione chiamando la sede centrale della Misericordia di Empoli allo 0571-7255 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo volontari@misericordia.empoli.fi.it.

Fonte: Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli