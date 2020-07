Accoltella il compagno, ora ai domiciliari. Ferito in prognosi riservata

Ha accoltellato il compagno durante una lite avvenuta nell'Aretino questa mattina: per questo una 28enne di origine romena è stata arrestata dai carabinieri per futili motivi. I carabinieri hanno rinvenuto l'arma, un coltello da cucina con una lama da 20 cm, dopo che il compagno è stato ferito al costato con una perdita copiosa di sangue. Il ferito è stato trasferito all'ospedale della Gruccia e operato chirurgicamente. Adesso è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita: la prognosi per le ferite è di 25 giorni. La donna al momento è agli arresti domiciliari.