Auto finisce in un bar a Pisa, cinque feriti

Cinque persone sono rimaste ferite dopo un brutto incidente a Pisa. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 luglio, alla rotonda di via dell'Aeroporto si sono scontrate due auto e una è finita in un bar situato nelle vicinanze.

Dalle prime informazioni raccolte i feriti sono tre disabili e le due educatrici che li avevano accompagnati. Tutti erano nel locale al momento dell'incidente. Sul posto oltre ai sanitari inviati dal 118 anche i vigili del fuoco di Pisa per la messa in sicurezza dell'area. I feriti sono stati portati in ospedale.