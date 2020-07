Centenario dell'Us Limite e Capraia: l'anniversario racchiuso in un libro

In occasione del centenario della nascita (1920), la società calcistica Us Limite e Capraia Asd ha deciso di investire su un libro che raccolga, tramite interviste, le memorie, gli aneddoti, i ricordi di coloro che hanno giocato nella squadra o hanno in qualche modo vissuto l'ambiente nel corso dei decenni.

L'obiettivo principale è tutelare la memoria e ricostruire i passaggi fondamentali della storia giallorossa, in particolare degli ultimi decenni per i quali esistono maggiori possibilità di raccogliere interviste, ricordi, foto, documenti che testimoniano il passato limitese e capraino legato al calcio.

Dagli anni della prima divisione, nel dopoguerra, e delle formazioni giovanili, tra anni '50 e '70, guidate dall'indimenticato Mauro Cecchi, a cui è dedicato il campo sportivo di Limite sull'Arno, fino ad arrivare alla cavalcata trionfale delle formazioni del tecnico Mauro Falco tra il 2009 e il 2013, culminata con le salvezze consecutive in Prima categoria, passando per il ciclo vincente dei primi anni '80 che vide l'Us Limite essere promosso in Prima categoria e vivere grandi cambiamenti, sarà possibile immergersi nel passato più o meno lontano e scoprire curiosità e aneddoti che il tempo rischia di cancellare per sempre.

Per i primi anni di vita della società e per la realizzazione del campo sportivo attuale, tra gli anni '60 e '80, l'autore ha effettuato e effettuerà ancora ricerche d'archivio per provare a ricostruire, nel miglior modo possibile, quanto avvenuto.

L'autore incaricato di realizzare le interviste e redigere il testo è Edoardo Antonini, dipendente del Comune di Cerreto Guidi (Fi), giornalista e storico che, al suo attivo, ha il libro "Piovve sul Bagnato: 4 novembre 1966. Le testimonianze più significative dell'alluvione nell'Empolese-Valdelsa"., ed. Ibiskos Risolo di Empoli, 2016, dedicato alle memorie dell'alluvione dell'Arno del 4 novembre 1966, e la realizzazione della pubblicazione degli atti del convegno "L'Arno fonte di vita e di distruzione: dagli albori della storia e delle attività umane ad oggi", ed. Ibiskos Servizi editoriali di Empoli, organizzato l’11 febbraio 2017 dalla Pro-Loco Capraia e Limite con il patrocinio e contributo del Comune e del Consiglio regionale, nell’ambito della Festa della Toscana 2016.

Le ultime interviste del libro, che avrà anche un apparato fotografico e documentale con verbali del Consiglio e articoli di giornale del passato, saranno dedicate alla società attuale, guidata dal presidente Maurizio Falco e dal vice Alessio Michelucci.

La pubblicazione ha già ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Capraia e Limite e uscirà tra novembre e dicembre, prima di Natale.

"E' stato deciso con la società giallorossa, che ringrazio, di costruire per il centenario un percorso di valorizzazione della memoria del calcio a Capraia e Limite e da qui l'idea di scrivere un libro che vada a raccogliere memorie, aneddoti, foto, di quella che è la società sportiva calcistica che compie 100 anni. Fino ad oggi non era mai stato scritto nulla sulla storia del calcio limitese e la volontà è quella di tirare fuori le emozioni, le sensazioni e i ricordi dalle tantissime persone che hanno giocato, allenato, fatto i dirigenti nell'ambiente dello stadio "M. Cecchi", commenta l'autore Edoardo Antonini.

"La società ha deciso, in virtù del centenario, di lanciare il progetto del libro per recuperare foto e ricordi, tramite le interviste, delle persone che ne hanno fatto parte e creare quindi qualcosa che possa far ricordare ogni passo della storia giallorossa. Siamo molto contenti della partecipazione delle persone dimostrata finora e ringraziamo chiunque voglia collaborare raccontandoci un pezzo della sua e della nostra storia", commenta il vicepresidente Alessio Michelucci.

Fonte: Ufficio stampa