I vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti per un incidente stradale a Bombone, vicino a Rignano. Due le vetture coinvolte dalle quali la squadra ha estricato uno dei due conducenti, per poi affidarlo alle cure del personale sanitario del 118. Anche due minori di 14 e 17 anni, passeggeri di una delle due auto, sono stati presi in carico dai sanitari per il successivo ricovero in ospedale, uno dei quali effettuato con Pegaso.