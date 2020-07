L'Elf Civ è pronto a tornare in pista in Mugello e su Eleven Sports

Nel weekend del 4 e 5 luglio il Mugello ospiterà il primo round della nuova stagione del Campionato Italiano Velocità. Eleven Sports conferma la partnership con Federmoto trasmettendo live sia dal portare www.elevensports.it/live sia dalla official page di Facebook un fine settimana di gare motociclistiche in pista a livello Europeo in questo 2020.

Tanti i nomi da tenere d’occhio, ben distribuiti nelle 5 categorie ELF CIV. Ad impreziosire il weekend di doppie gare del round 1 la presenza di importanti wild card come il leader del Mondiale SS600: Andrea Locatelli. Tutto per un round 1 del Campionato a porte chiuse (aperto ai soli addetti ai lavori), nel pieno rispetto delle normative governative di contrasto alla diffusione del Covid-19 nonché delle linee guida FMI.

In pista non mancherà lo spettacolo, a cominciare da una SBK piena di talento, che ripartirà dal Campione in carica, il dominatore delle ultime stagioni: Michele Pirro (Ducati Barni Racing). A contendere il titolo al tester Ducati ci sarà ancora Lorenzo Savadori (Aprilia Nuova M2 Racing), per una sfida nella sfida tra i due tester, con Savadori impegnato, oltre al CIV, anche nello sviluppo dell’Aprilia. Pronti ad inserirsi nella battaglia per il titolo anche i tanti protagonisti della categoria come Lorenzo Zanetti (Ducati Broncos Racing Team), Samuele Cavalieri (Ducati Barni Racing), Matteo Baiocco (Ducati ZPM Racing), Kevin Calia (Suzuki Penta Motorsport), Luca Vitali (BMW Cherry Box 24 Guandalini Racing) e Andrea Mantovani (BMW Tutapista Corse). Grande attesa per due giovani esordienti nella SBK ELF CIV: il Campione in carica SS600 Lorenzo Gabellini, in sella alla Honda del prestigioso team Althea Racing, e Alessandro Delbianco con la BMW del DMR Racing. Da non dimenticare poi il ritorno di Eddi La Marra (Aprilia Nuova M2 Racing).

La Moto3 ripartirà dal marchio di fabbrica degli ultimi anni: team “mondiali” e tanti giovani. In pista spazio al duello tra Kevin Zannoni (Honda Junior Team Total Gresini) e Alberto Surra (KTM Team Minimoto), con un buon numero di talenti pronti ad inserirsi nella lotta al titolo, nomi come Omar Bonoli (Honda Oscar Team) ed il duo Alessandro Morosi-Nicola Fabio Carraro, entrambi con le TM del team di Davide Giugliano. Attenzione poi per i due esordienti che si sono contesi il titolo nella Premoto3 2019: Luca Lunetta (KTM AC Racing Team) e Filippo Bianchi (TM Pos Corse), con Lunetta che sarà impegnato anche nella Red Bull Rookies Cup. Tutto in una categoria dove esordirà il motore Yamaha 450 fornito da Geo Technology S.A.

Nella SS600, a contendersi il titolo di Lorenzo Gabellini, passato alla SBK, ci saranno piloti come Massimo Roccoli (Yamaha Rosso Corsa) e Davide Stirpe (MV Extreme Racing Bardhal), seguiti da protagonisti quali Marco Bussolotti (Yamaha), Kevin Manfredi (MV CM Racing), Stefano Valtulini (Kawasaki Black Flag Motorsport), Luca Bernardi (Yamaha Gomma Racing). Da segnalare anche il rientro all’ELF CIV di Alessandro Nocco (Kawasaki Renzi Corse). Una SS600 dove correrà come wild card anche Andrea Locatelli (Yamaha Bardahl Evan Bros. WorldSSP Team).

Numerosa come mai negli ultimi anni la griglia di partenza della Premoto3, con ben 35 giovanissimi piloti al via. Non mancheranno i volti nuovi, tutti da scoprire all’ELF CIV ma perlopiù provenienti dalla filiera della velocità FMI composta da Scuola Federale Velocità, Campionato Italiano Minimoto e CIV Junior. Un percorso che continua a far crescere piloti da portare nelle categorie superiori. Tra i quali non mancano giovani vittoriosi nelle scorse edizioni dell’Europeo Minimoto e MiniGP. Da segnalare poi la presenza di Arianna Barale con il Team Pos Corse.

La SS300, una delle categorie più combattute del Campionato, vedrà ancora una griglia ben nutrita con 33 piloti al via. A lottare per il titolo di Thomas Brianti ci saranno, tra gli altri, protagonisti come Emanuele Vocino (Kawasaki Gradara Corse PZ Racing), Giacomo Mora (Junior Team AG Yamaha Pata), Marco Carusi (Kawasaki CH4 Racing Team) insieme al rientro del Campione 2018: Manuel Bastianelli (Kawasaki CM Racing). Curiosità per Diego Palladino (Yamaha), il pilota del Team Roc’n’Dea di Roccoli e De Angelis.

Di seguito il programma orario R1 ELF CIV 2020:

sabato 4 luglio:

13.25 gara1 – Moto3

14.10 gara1 – SBK

14.55 gara1 – SS600

15.40 gara1 – Premoto3

16.20 gara1 – SS300

17.00 gara1 – National Trophy 1000

17.35 gara1 – National Trophy 600

Domenica 5 luglio

11.00 gara2 – National Trophy 600

11.40 gara2 – National Trophy 1000

12.20 gara – Women’s European Cup

13.00 gara2 – SS300

14.45 gara2 – Moto3

15.35 gara2 – SBK

16.25 gara2 – SS600

17.15 gara2 – Premoto3

A proposito di ELEVEN SPORTS:

ELEVEN SPORTS è un provider pluri-premiato che offre ai fan in tutto il mondo il meglio dello sport in tutti i mercati in cui oggi è presente il brand: Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Italia, Polonia, Taiwan, Giappone, Myanmar ed ora Thailandia.

Il Network di ELEVEN ha come obiettivo quello di garantire ai propri fan uno spettacolo da fruibile ovunque attraverso dispositivi mobili digitali.

ELEVEN l’offerta contenutistica Worldwide di Eleven comprende la UEFA Champions League, la Premier League, LaLiga, F1, NFL, NBA, ed tanto altro ancora. In Italia ELEVEN SPORTS trasmette in esclusiva importanti campionati a livello nazionale come la Serie C di calcio e la Superlega di Volley, ed è broadcaster ufficiale di alcune federazioni sportive come Federmoto, Federnuoto, Federazione Pallamano, Federazione Italiana Sport Rotellistici, Federbadminton e FIKBS.

Fonte: Ufficio Stampa