Offese omofobe, educatore di Altopascio dà l'addio all'asilo nido

“È un bravo educatore, ma è un finocchio". Un'offesa che ha lasciato sbigottita gran parte della Toscana, è rimbalzata dai social su tutti i media e sta facendo discutere.

Marco Dianda ha 33 anni e fa l'educatore, lavora in un asilo nido di Altopascio e viene descritto da moltissimi genitori e nonni come preparato e affidabile. Eppure è arrivata quella frase detta da un genitore, a cui è stato aggiunto che "un lavoro così non lo può fare, è contronatura". Quindi ha deciso di prendersi una pausa e lasciare il nido, ha detto anche di ponderare l'idea di andare all'estero.

Dianda è apertamente omosessuale e ha voluto denunciare l'offesa sul proprio profilo Facebook. “Se un omosessuale non può fare l'educatore di nido perché 'contronatura' (cit.) allora ditemi, essere eterosessuale è la condizione base per trattare bene i bimbi? Ogni eterosessuale diventerà sicuramente un buon educatore o genitore? Essere omosessuale non significa essere un pedofilo, un maniaco, un manipolatore di menti o altro, significa solo una cosa: portarsi sulle spalle l'ignoranza altrui, quell'alone di stupidità che se non si ha forza a sufficienza finisce per ridurci ai minimi termini... Io sarò anche 'finocchio' ma fortunatamente la gente sopra questo dettaglio sorvola e vede molto altro in me”.

Il post, molto sentito, ha scatenato molte reazioni. Su tutte quella di Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana e candidato per il centrosinistra alle prossime elezioni regionali.

"La Toscana è casa di tutti. Siamo una regione progressista. Siamo la terra dei diritti. Siamo la regione che per prima ha fatto, nel 2004, una legge regionale contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Quindi, ve lo dico con fermezza, la Toscana è anche casa di Marco. Adesso sta bene, l’ho sentito proprio stamane. È scosso e turbato, ma dimostra una forza d’animo straordinaria e un’incredibile sensibilità. Gli ho detto poche cose semplici: la Toscana è casa tua, sii orgoglioso di chi sei, della tua capacità di amare, di essere felice e libero. Su tante cose la Toscana non tornerà mai più indietro. Questa è una" sono le parole di Giani.