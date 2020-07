È rimasto ferito mentre effettuava lavori di verifica a una galleria sull'autostrada A1. L'operaio, 41 anni, non sarebbe rimasto ferito gravemente. L'incidente è avvenuto la notte scorsa nel tratto tra Firenze Sud e Incisa, in direzione Sud. Sul posto il 118, ispettori della Asl e polizia stradale. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri.