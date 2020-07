Poderaccio, Alberti: "Situazione ancora al limite della legalità, sgomberare tutto"

A distanza di anni, ancora il campo rom del Poderaccio esiste, Nardella e la sua Giunta hanno fatto solo promesse - dice il Consigliere regionale Jacopo Alberti – all'Isolotto ci sono ancora i rom, i cosiddetti 'stanziali', che non si capisce per quale motivo possano vivere infischiandosene delle regole. Sono anni che il Comune di Firenze dice che sta risolvendo il problema, ma di fatto, a parte il campo abusivo in area privata smantellato due anni fa, persiste una situazione di illegalità intollerabile. Visto che non stiamo parlando di nomadi, ma di stanziali appunto, queste persone possono come tutti trovarsi un lavoro e pagarsi una casa”.

“Mi domando che situazione ci sia al Poderaccio e non escludo nei prossimi giorni di fare un sopralluogo. Non si può lasciare che persistano in città sacche di illegalità, e nemmeno nel resto della Toscana. In molte città i campi rom sono stati smantellati e sgomberati in pochissimo tempo, le promesse sono state mantenute. A Firenze invece si continua a rimandare. Questa situazione – conclude il consigliere regionale della Lega, Alberti – merita molta più attenzione da parte del Comune”.

Fonte: Jacopo Alberti Ufficio Stampa