Ditta di prodotti chimici dona prodotti sanificanti al Comune di Santa Croce

Una ditta di prodotti chimici di Santa Croce sull'Arno ha donato al Comune una fornitura di gel sanificante per le mani e di prodotto per igienizzare le superfici, prodotti internamente negli stabilimenti dell'azienda. I flaconi verranno utilizzati per gli uffici comunali, sia per le dipendenti e i dipendenti che per le cittadine e i cittadini che hanno necessità di recarsi presso il Palazzo Comunale. Il sindaco di Santa Croce sull'Arno, Giulia Deidda, commenta: "È davvero bello pensare che ci sono tante nostre aziende che ancora adesso si danno da fare per l'interesse e la salute di tutta la collettività. L'allarme è rientrato, è vero, Santa Croce sull'Arno è Covid-free e questo ci dà sollievo. Ma il rischio che il virus ritorni non è azzerato e dobbiamo esserne tutti coscienti e comportarci con responsabilità".

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno