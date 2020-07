Regionali, Buongiorno Livorno appoggia Fattori

Si allarga il progetto politico di Toscana a Sinistra in vista delle elezioni regionali del settembre prossimo. Dopo l’adesione annunciata nei giorni scorsi dalle liste di cittadinanza e dai consiglieri di Fabrica Comune (Empoli), di Insieme Cambiamo Sesto - Per Sesto Bene Comune (Sesto Fiorentino) e dopo l’ appello di vari amministratori e amministratrici della Città Metropolitana di Firenze, anche l’assemblea di Buongiorno Livorno ha deciso di entrare nel progetto regionale Toscana a Sinistra e di sostenere la candidatura di Tommaso Fattori alla presidenza della Regione. “Sono felicissimo per l’ingresso di Buongiorno Livorno nel nostro progetto collettivo”, ha commentato Fattori. “Alle recenti elezioni labroniche, la coalizione di Buongiorno Livorno e PaP, con il suo candidato sindaco Marco Bruciati, ha sfiorato il 15% dei voti nella terza città della Toscana, riprova evidente dell’enorme lavoro fatto in questi anni dentro e fuori il Consiglio comunale. Adesso siamo uniti per costruire una Toscana felice e per compiere una svolta verde e di giustizia sociale. Insieme possiamo fare la differenza!”

Fonte: Gruppo Consiliare Toscana a Sinistra Regione Toscana - Ufficio Stampa