Acqua torbida a Collodi, Giurlani: "Per usarla bene bollirla"

Il sindaco di Pescia Oreste Giurlani si è subito attivato per l’acqua di Collodi, dopo che alcuni cittadini avevano segnalato il colore opaco e la presenza di terra nel liquido erogato dai rubinetti. Su sollecitazione di Giurlani, Acque Spa ha assicurato un pronto intervento, ma nel frattempo ai cittadini viene raccomandato di bollire l’acqua, in caso di uso della stessa.

“Naturalmente è preferibile non usarla fino a che il guasto non venga riparato- dice il sindaco di Pescia Oreste Giurlani ai cittadini- ma se proprio è necessario farlo, bisogna provvedere alla bollitura dell’acqua per motivi di igiene facilmente comprensibili. Mi auguro comunque che il disagio venga risolto in tempi brevi, visto oltretutto il gran caldo che ci attanaglia tutti”.