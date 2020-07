Aeroporto Firenze, Toccafondi (IV): "Unica strada nuova pista"

“Ceccardi parla di messa in sicurezza dell'attuale pista. Detta così significa non fare niente. L'unica strada, se si vuole veramente bene ai fiorentini e ai toscani, è la nuova pista e la chiusura dell’attuale.” Questo quanto dichiarato dal deputato fiorentino di Italia Viva Gabriele Toccafondi

“Ceccardi un anno fa iniziò la campagna per le amministrative toscane parlando di aeroporto Firenze e dicendo “non serve, basta quello di Pisa”. Un anno dopo inizia le regionali sempre parlando dell’aeroporto di Firenze e dicendo: “mettiamo in sicurezza la pista”. Un notevole miglioramento, si vede che stare in Europa migliora i sensi.” prosegue Toccafondi.

"Peccato che “mettere in sicurezza l'attuale pista” significa non fare niente visto che la pista è incastrata tra un monte e 20.000 persone che ci vivono e lavorano, sotto rumori assordanti. L'unica messa in sicurezza vera dell'aeroporto di Firenze è fare la nuova pista e chiudere l’attuale.” Conclude il deputato