Bando periferie, "il Governo mantiene il contributo"

Il Governo conferma il contributo di 18 milioni di euro sul bando periferie. Lo hanno reso noto il sindaco Michele Conti e l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa nel corso della conferenza stampa di presentazione della variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2020-22. In seguito a un incontro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del Sindaco Michele Conti e dell’assessore Latrofa nel febbraio scorso, infatti, proprio in questi giorni è arrivata a Palazzo Gambacorti la conferma dell’intero contributo ministeriale.

«Nel novembre scorso evidenziammo come sul progetto “Binario 14” fossero del tutto inesistenti 20 milioni di euro che, di fatto, mettevano a rischio l’intero progetto e l’accesso agli altri finanziamenti – hanno ricordato Conti e Latrofa -. Temevamo di venire esclusi dal bando. Invece, abbiamo fatto una proposta di rimodulazione del progetto per mantenere intatto l’intero finanziamento statale. La nostra proposta è stata accettata così come è stato definito un nuovo cronoprogramma».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa