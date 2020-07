Chiusa via Mazzini per realizzazione attraversamenti pedonali rialzati

Martedì 7 luglio, dalle ore 08.00 alle ore 17.00 è prevista la chiusura al traffico veicolare su via Mazzini per consentire la realizzazione di due attraversamenti pedonali rialzati.

Pertanto è stata emessa apposita ordinanza che stabilisce la chiusura al traffico veicolare di via Mazzini con lavori in stato di avanzamento e il senso unico alternato nei tratti non occupati dal cantiere in atto solo per residenti con accesso ai passi carrabili comprese le attività ricettive. I conducenti dovranno procedere a passo d’uomo e adottare tutte le cautele del caso. È inoltre previsto il divieto di sosta con rimozione coatta all’altezza di via la Nunziatina e via Manzoni.

Sui Lungarni Pacinotti e Galilei, all’altezza del Ponte di Mezzo, sarà posizionata segnaletica di indicazione del percorso alternativo secondo lo stato di avanzamento dei lavori. la prima fase prevede il cantiere all’altezza di via la Nunziatina, ingresso da via S. Antonio in direzione via Alberto Mario. La seconda fase con cantiere a Sud all’altezza di via Manzoni, sarà consentito l’ingresso dal Lungarno Gambacorti anche ai residenti diretti in via la Maddalena.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa