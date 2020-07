Coletti e Taliani lasciano la Lupi Estintori Pontedera

È tempo dei saluti in casa Lupi Estintori Pontedera, saranno infatti due i giocatori che lasceranno l’Era Volleyball Project e che quindi non saranno presenti nella prossima stagione 2020/2021.

Il giovane centrale Gabriele Coletti non farà più parte della compagine biancoazzurra per motivi sia di studio che di lavoro. Per poter meglio conciliare le due attività ed avvicinarsi a casa disputerà la prossima stagione con la Robur Scandicci, squadra di serie C con ambizioni di promozione.

Insieme a lui, non vestirà più la maglia dei Lupi Estintori Pontedera il libero Filippo Taliani. La decisione, sofferta, è stata presa dopo una serie di valutazioni effettuate dal Consiglio Direttivo in concerto con lo staff Tecnico. Il libero pontederese nella prossima stagione vestirà la maglia dell’Arno Volley e con ogni probabilità incrocerà i biancoazzurri nel campionato di Serie B.

I dirigenti, lo staff tecnico e la società ci tengono a ringraziare sentitamente i due atleti per il grande apporto umano e tecnico che hanno dato all’Era Volleyball Project in questa stagione particolare conclusasi prematuramente, facendo loro i migliori auguri per le loro prossime avventure sportive, sperando un giorno di rivedere i due ragazzi con la casacca biancoazzurra.

Fonte: Ufficio stampa